Realme दो और स्मार्टफोन Realme 8s 5G और Realme 8i को 9 सितंबर को लॉन्च करने वाली है। इस स्मार्टफोन सीरीज के साथ-साथ कंपनी अपने पहले टेबलेट Realme Pad को भी भारत में पेश करेगी। कंपनी ने पिछले सप्ताह ही अपने इन तीनों प्रोडक्ट के लॉन्च के बारे में कंफर्म किया था। इससे अलावा Realme Tech Life प्रोडक्ट के तौर पर दो पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर्स- the Cobble और Pocket भी पेश किए जा सकते हैं। इन्हें हाल ही में मलेशिया में पेश किया गया है। Also Read - Phones launching in September: iPhone 13 से लेकर JioPhone Next तक, ये हैं सितम्बर में लॉन्च होने वाले फोन

रियलमी ने 9 सितंबर को लॉन्च होने वाले इन दोनों फोन के कलर ऑप्शन को टीज किया है। Realme 8s 5G को MediaTek Dimensity 810 SoC के साथ पेश किया जाएगा। वहीं, Realme 8i को दो स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया जा सकता है, जबकि Realme 8s 5G में 8GB तक RAM सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। Also Read - Realme 8i और Realme 8s 5G के सारे स्पेसिफिकेशन्स हो गए लीक, जानें क्या है इनमें खास

Also Read - Realme 9 Series का इंतजार जल्द होगा खत्म, कंपनी ने लॉन्च डेट के बारे में किया खुलासा

Realme 8s और 8i के फीचर्स

Realme 8s 5G के माइक्रोसाइट पर कंपनी ने कंफर्म किया है कि यह स्मार्टफोन यूनिवर्स ब्लू और यूनिवर्स पर्पल कलर ऑप्शन में आएगा। इस फोन में डायनैमिक रैम एक्सपेंशन फीचर मिलेगा यानि की इस फोन की रैम को वर्चुअली एक्सपेंड किया जा सकेगा। फोन की रैम को 5GB तक बढ़ाई जा सकेगा। इसका मतलब यह है कि 6GB RAM वाले स्मार्टफोन की रैम को 11GB तक किया जा सकेगा। वहीं, 8GB RAM वाले स्मार्टफोन की रैम को 13GB तक एक्सपेंड किया जा सकेगा।

पिछले कुछ दिनों से इन दोनों फोन के फीचर्स भी लीक हुए हैं। Realme 8s 5G में 128GB तक की ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलेगी। वहीं, इसके बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है। फोन का कैमरा 64 मेगापिक्सल का हो सकता है। साथ ही, फोन में 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। रियलमी 8 सीरीज के पिछले स्मार्टफोन्स की तरह ही इसमें भी पंच-होल कट डिजाइन देखने को मिलेगा। इस फोन में साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और 5000mAh की बैटरी मिलेगा। फोन में 33W डार्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा।

रियलमी 8i के माइक्रोसाइट के मुताबिक, फोन में MediaTek Helio G96 SoC मिलेगा। फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल दिए जाने की उम्मीद है। साथ ही, फोन में 180Hz का टच सैम्प्लिंग सपोर्ट मिलेगा। यह स्मार्टफोन 6GB RAM और 128GB स्टोरेज सपोर्ट के साथ आएगा। फोन में 50MP का प्राइमरी सेंसर मिलेगा। साथ ही, इशमें दो 2MP के सेंसर दिए जाने की उम्मीद है। इसमें भी 5,000mAh की बैटरी मिलेगी। साथ ही, यह 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है। यह फोन स्पेस ब्लैक और स्पेस कलर ऑप्शन में आएगा।