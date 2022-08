Realme 9i 5G फोन 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ लॉन्च, जानें कीमत

Realme 9i 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है, जो जनवरी में लॉन्च हुए रियलमी 9आई का ही 5G व किफायती वर्जन है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो Realme के इस फोन में 90Hz डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 810 5G प्रोसेसर और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप जैसे फीचर्स दिए गए हैं। आइए जानते हैं फोन की कीमत और खूबियों के बारे में सबकुछ। Also Read - Realme TechLife Buds T100 भारत में लॉन्च, कम दाम में मिल रहे दमदार स्पेसिफिकेशन

कंपनी ने Realme 9i 5G फोन को दो वेरिएंट्स में पेश किया है। 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये है। वहीं, 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये है। फोन में Metallica Gold, Rocking Black और Soulful Blue कलर ऑप्शन पेश किए गए हैं। Also Read - Realme 9i 5G फोन 5000mAh बैटरी के साथ होगा लॉन्च, डिस्प्ले की जानकारी भी हुई कंफर्म

फोन की सेल Flipkart पर 24 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू की जाएगी, जिसमें डिस्काउंट के तहत आप फोन को क्रमश: 13,999 रुपये और 15,999 रुपये में खरीद सकेंगे। Also Read - Realme 9i 5G फोन 50MP कैमरे के साथ होगा लॉन्च! स्पेसिफिकेशन और कीमत लीक

Introducing the #realme9i5G with:

👉Dimensity 810 5G Chipset

👉Laser Light Design

👉5000mAh Massive Battery

& much more.

Available in

👉4GB+64GB, ₹13,999*

👉6GB+128GB, ₹15,999*

*Prices Inclusive of Bank Offer

First Sale at 12PM, 24th August.#The5GRockstar pic.twitter.com/iyNs3qHuWr

— realme (@realmeIndia) August 18, 2022