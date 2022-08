Realme 9i 5G स्मार्टफोन भारत में 18 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले कंपनी ने इस स्मार्टफोन को डेडिकेटेड एक माइक्रोसाइट लाइव की है, जिसमें फोन के प्रमुख स्पेसिफिकेशन का खुलासा किया गया है। पहले कंपनी ने कंफर्म किया था कि यह रियलमी 9आई 5जी फोन MediaTek Dimensity 810 प्रोसेसर से लैस होगा। वहीं, अब इस फोन की बैटरी और डिस्प्ले फीचर की जानकारी पब्लिक कर दी गई है। Also Read - Realme 9i 5G फोन 50MP कैमरे के साथ होगा लॉन्च! स्पेसिफिकेशन और कीमत लीक

Realme India वेबसाइट के जरिए कंफर्म किया गया है कि Realme 9i 5G स्मार्टफोन 90Hz डिस्प्ले के साथ आएगा। डिस्प्ले का टच सैम्पलिंग रेज 180Hz होगा। इसके अलावा, यह फोन 5000mAh बैटरी से लैस होगा। साथ ही फोन 8.1mm मोटा होगा। साइट पर लाइव हुई तस्वीर में देखा जा सकता है कि फोन में फोटोग्राफी के लिए बैक पैनल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसके साथ LED फ्लैश मौजूद है। Also Read - 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग और 6GB RAM वाले Realme 9i को सस्ते में लाएं घर, Amazon पर मिल रहा शानदार Discount

Press play and rock on endlessly! 🎸

The #realme9i5G is packed with a 5000mAh Massive Battery, for long-lasting power and maximum endurance. #The5GRockstar

Know more: https://t.co/yWtj6TaCDn pic.twitter.com/3R3DUnYcAm

— realme (@realmeIndia) August 16, 2022