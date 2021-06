Realme C11 2021 भारत में हुआ लॉन्च, जानिए पुराने डिवाइस से कितना है अलग

रियलमी ने भारत में एक अपने पुराने बजट स्मार्टफ़ोन को रीफ़्रेश कर दिया है। Realme C11 2021 कम्पनी की इंडिया वेबसाइट पर लाइव हो गया है। डिज़ाइन के मामले में यह फोन पिछले वाले की कॉपी है मगर स्पेक्स के मामले में पीछे है। 12nm Mediatek Helio G35 चिप की जगह पर इसमें 28nm Unisoc SC9863 चिप है। इसीलिए नया वाला रियलमी फोन कीमत में भी कम है। आइए इसके स्पेक्स और कीमत देख लेते हैं। Also Read - Realme C11 2021 स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, सस्ते में मिलती है 5000mAh बैटरी

Realme C11 (2021) कीमत

Realme C11 2021 कम्पनी वेबसाइट पर एक सिंगल मॉडल में मौजूद है जिसमें 2GB RAM और 32GB स्टोरेज है। इसकी कीमत 6,999 रुपए है। यह Cool Blue और Cool Grey कलर ऑप्शन में मौजूद हैं। पुराना वाला Realme C11 इंडिया में पिछले साल 7,499 रुपए का लॉन्च हुआ था। इसमें भी 2GB RAM और 32GB स्टोरेज है। मगर अब यह मॉडल रियलमी की इंडिया वेबसाइट से ग़ायब हो चुका है मगर फ्लिपकार्ट पर अभी भी मौजूद है।

स्पेसिफिकेशन्स

Realme C11 2021 स्मार्टफोन में 6.5-inch का IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 1,600 x 720 pixels के HD+ रेजलूशन और वी-शेप्ड नॉच के साथ आता है। स्मार्टफोन में 8MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा है।

रियलमी का यह हैंडसेट Unisoc SC9863 SoC प्रोसेसर पर काम करता है, जो 28nm के मैन्युफैक्चरिंग प्रॉसेस पर विकसित किया गया है। यह चिपसेट आठ Cortex-A55 CPU कोर और Mali-G52 MC2 GPU के साथ आता है। फोन में 2GB RAM और 32GB स्टोरेज है।

Realme C11 2021 Android 11 पर बने हुए realme UI Go Edition पर काम करता है। स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी और 10W की चार्जिंग मिलती है। यह फोन 4G नेटवर्क सपोर्ट, 3.5mm हेडफोन जैक और डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है। स्टोरेज को बढ़ाने के लिए माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है। डिवाइस में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है।