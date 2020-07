Realme C11 आज भारत में होगा लॉन्च: How to Watch Live Stream, Expected Price, Features

Realme C11 को आज भारत में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इस फोन को मलेशिया में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। यह रियलमी का एक बजट स्मार्टफोन है। कंपनी ने फोन में Mediatek Helio G35 SoC दिया है। इसके अलावा फोन का स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 88.7 पर्सेंट है। अगर आप इस स्मार्टफोन के लॉन्च इवेंट को लाइव देखना चाहते हैं तो कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसे देखा जा सकता है। कंपनी ने फोन में 5,000mAh बैटरी दी है। Also Read - 4GB रैम+128GB स्टोरेज, 5 कैमरा, 5000mAh बैटरी वाले Realme Narzo 10 की सेल आज Flipkart पर, जानें कीमत

इसके अलावा आज कंपनी अपने नए पावरबैंक को भी पेश करेगी। यह पावरबैंक 10000mAh का होगा। यह पावरबैंक 30 वॉट डार्ट चार्ज के साथ आता है। कंपनी का यह पावरबैंक भी 1 बजे लॉन्च किया जाएगा।

