Realme C11 स्मार्टफोन 5000mAh बैटरी के साथ Flipkart पर लाइव, 14 July के लॉन्च इवेंट को ऐसे देखें

Realme ने हाल में घोषणा की थी कि उसका एंट्री लेवल डिवाइस Realme C11 (Realme C11 launch set 14 july 2020 India) भारत में 14 July 2020 को लॉन्च होगा। अब कंपनी ने इस स्मार्टफोन के ऑनलाइन लॉन्च इवेंट (How to watch live launch event Realme C11 in smartphone) के लिए ऑफिशियल इनवाइट भी देना शरू कर दिए हैं। कंपनी का यह ऑनलाइन इवेंट 14 जुलाई को 1:00PM पर आयोजित होगा। कंपनी का यह फोन ((Realme C11 launched india) Flipkart एक्सक्लूसिव होगा। Flipkart पर Realme C11 का पेज लाइव (Realme C11 review) भी हो गया है, जहां इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस का पता चलता है। हम आपको यहां इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स की जानकारी दे रहे हैं। Also Read - रियलमी ने महंगे किए यह स्मार्टफोन, जानिए किसकी कीमत कितनी बढ़ी

Flipkart लिस्टिंग से पता चलता है कि Realme C11 में 6.5-inch बड़ा डिस्प्ले है। फोन में 88.7 पर्सेंट स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो है। इसके अलावा फोन में मिनी ड्रॉप नॉच भी है। कंपनी ने फोन में 5,000mAh बैटरी दी है। यह कंपनी का एक और एंट्री सेगमेंट का फोन होगा जिसकी टक्कर Xiaomi, Infinix जैसे स्मार्टफोन से होगी।

Realme C11 Livestreaming Details

आप इस इवेंट को लाइव अपने स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर पर भी देख सकते हैं। कंपनी का यह ऑनलाइन इवेंट 14 जुलाई को 1:00PM पर आयोजित होगा। आप इस इवेंट को कंपनी के Twitter, Facebook और YouTube पेज पर लाइव देख सकते हैं।

Realme C11: Specifications, features

इस फोन को मलेशिया में लॉन्च किया जा चुका है। फोन में MediaTek Helio G35 SoC है। यह बजट स्मार्टफोन Android 10 पर ऑपरेट होता है, जिसके ऊपर Realme UI स्किन दी गई है। फोन को 2जीबी रैम और 32जीबी स्टोरेज ऑप्शन के साथ उपलब्ध करवाया गया है। फोन की स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 256GB तक बढ़ाया जा सकता है। Realme C11 में 6.5-inch HD+ डिस्प्ले है।

फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5मेगापिक्सल का कैमरा है। फोन के बैक में ड्यूल कैमरा सेटअप है। इस फोन में 13मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। फोन में 5,000mAh बैटरी दी गई, जो आसानी से एक दिन चल जाएगी। कंपनी इस फोन की बैटरी को अपने दूसरे रियलमी फोन में भी दे चुकी है। यह स्मार्टफोन रिवर्स चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है। फोन में USB पोर्ट के साथ हेडफोन का जैक भी ऑप्शन आपको मिलेगा।