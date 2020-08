Realme C12 की पहली सेल आज 12 बजे Flipkart, Realme.com पर, 4 कैमरा, 6000mAh बैटरी हैं फीचर्स

Realme C12 आज 24 अगस्त को भारत में पहली बार फ्लैशश सेल में बिक्री के लिए आएगा। इस फोन को दोपहर 12 बजे Flipkart और Realme.com से खरीदा जा सकता है। फोन की यूएसपी कम कीमत में 6000mAh बैटरी, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। कंपनी ने फोन को वॉटरड्रॉप स्टाइल डिस्प्ले के साथ पेश किया है। इस फोन की टक्कर मार्केट में Xiaomi और Infinix जैसे स्मार्टफोन से होगी। हम आपको यहां फोन के प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और सेल ऑफर्स की जानकारी दे रहे हैं। Also Read - Infinix Hot 9 की सेल आज 12 बजे Flipkart पर, 5 कैमरा, 5000 mAh बैटरी से Realme, Xiaomi को देगा टक्कर

