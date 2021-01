Realme ने लॉन्च किया 10 हजार रुपये से कम का स्मार्टफोन, जानिए क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स

रियलमी ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। हालांकि यह नया स्मार्टफोन नहीं बल्कि एक पुराने फोन का नया वेरिएंट है। कंपनी ने स्मार्टफोन का 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट लॉन्च किया है। यह स्मार्टफोन पिछले साल अगस्त महीने में लॉन्च हुआ था। उस वक्त कंपनी ने फोन को सिर्फ एक कॉन्फिग्रेशन वेरिएंट 3GB और स्टोरेज के साथ लॉन्च किया था। स्मार्टफोन का नया वेरिएंट पुराने के मुकाबले 1000 रुपये ज्यादा कीमत पर आता है। इसके अतिरिक्त स्मार्टफोन में वहीं पुराने स्पेसिफिकेशन्स मिलते हैं। Also Read - Flipkart Sale के दौरान 10 हजार रुपये से कम कीमत पर मिलेंगे ये दमदार स्मार्टफोन, देखें लिस्ट

रियलमी ने नए स्मार्टफोन को भारत में 9999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया है। यह कीमत फोन के 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट की है। रियलमी की आधिकारिक वेबसाइट पर यह स्मार्टफोन दो कलर वेरिएंट- Power Blue और Power Power Silver में उपलब्ध है। यह फोन जल्द ही ई-कॉमर्स साइट्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। वहीं फोन के 3GB RAM + 32GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 8,999 रुपये है।

स्पेसिफिकेशन्स

Reame C12 स्मार्टफोन 6.5-inch के + (720 x 1600) IPS पैनल के साथ आता है। फोन की डिस्प्ले 450 Nits की ब्राइटनेस के साथ आती है। स्मार्टफोन में गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन दी गई है। डिवाइस एक वॉटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है, जिसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है। यह स्मार्टफोन स्कॉयर शेप्ड रियर कैमरा मॉड्यूल के साथ आता है, जिसका मुख्य कैमरा 13-मेगापिक्सल का है। इसके अतिरिक्त स्मार्टफोन में 2 मेगापिक्सल का सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो स्नैपर मिलता है। स्मार्टफोन में रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

रियलमी का यह फोन चिपसेट के साथ आता है, जिसमें PowerVR GE8320 लगा है। इसके अतिरिक्त स्मार्टफोन 6000mAh की बैटरी दी गई है, जो 10W की चार्जिंग के साथ आती है। फोन में micro port और 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है। यह डिवाइस एंड्रॉयड 10 पर आधारित रियलमी यूआई पर काम करता है। स्मार्टफोन दो रैम और स्टोरेज विकल्प- 3GB RAM + 32GB और 4GB RAM + 64GB- में आता है।