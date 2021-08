Realme C21Y स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है। रियलमी ने इस फोन को किफायती कीमत पर लॉन्च किया है। हैंडसेट में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसका मेन लेंस 13MP का है। फोन में वॉटरड्रॉप स्टाइल नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है। इसमें ऑक्टाकोर प्रोसेसर, 5000mAh की दमदार बैटरी और 4GB RAM मिलता है। 10 हजार रुपये से कम के बजट में रियलमी ने इस फोन को लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन की खास बातें। Also Read - Deal of the Day: स्मार्टफोन और लैपटॉप समेत इन आइटम्स पर मिल रहा बंपर Discount, जल्द उठाएं Offer का लाभ

Realme C21Y price in India

रियलमी ने अपना किफायती स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। फोन दो कॉन्फिगरेशन 3GB RAM + 32GB स्टोरेज और 4GB RAM + 64GB स्टोरेज में आता है। स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8999 रुपये में आता है, जबकि इसका टॉप वेरिएंट 4GB RAM + 64GB स्टोरेज के साथ 9,999 रुपये में लॉन्च हुआ है। फोन दो कलर क्रॉस ब्लैक और क्रॉस ब्लू में Flipkart से खरीद सकते हैं। स्मार्टफोन की पहली सेल 30 अगस्त को फ्लिपकार्ट पर होगी।

स्पेसिफिकेशन्स

डुअल-सिम सपोर्ट वाला Realme C21Y स्मार्टफोन Android 10 पर आधारित Realme UI पर काम करता है। स्मार्टफोन में 6.5-inch का HD+ (720×1,600 pixels) डिस्प्ले मिलता है, जो 20:9 आस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। फोन में octa-core Unisoc T610 प्रोसेसर दिया गया है, जो Mali-G52 GPU के साथ आता है।

इसमें 3GB RAM और 4GB RAM का विकल्प मिलता है। हैंडसेट में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन लेंस 13MP का है। इसके अलावा इसमें 2MP का मोनोक्रोम सेंसर और 2MP का मैक्रो शूटर मिलता है। फ्रंट में कंपनी ने 5MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। डिवाइस में 64GB का स्टोरेज मिलता है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 256GB तक बढ़ाया जा सकता है। हैंडसेट को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो पूरे दिन चल सकती है। इसमें 4G LTE, Wi-Fi और Micro-USB पोर्ट के साथ ही 3.5mm ऑडियो जैक होल मिलता है।