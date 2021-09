बजट सेगमेंट में किसी दमदार स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे कंज्यूमर्स के लिए रियलमी ने अपना नया फोन Realme C25Y लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन का सीधा मुकाबला Redmi 10 Prime से होगा, जो हाल में ही लॉन्च हुआ है। Realme C25Y 12 हजार रुपये के बजट में आने वाला दमदार फोन है, जिसमें 50MP का कैमरा लगा है। फोन में ऑक्टाकोर प्रोसेसर, रियर फिंगरप्रिंट सेंसर, नॉच डिस्प्ले जैसे फीचर दिए गए हैं। आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन की खास बातें। Also Read - Deal of the Day में आज लैपटॉप और स्मार्टफोन पर जबरदस्त ऑफर्स, इन आइटम्स भी मिल रही छूट

Realme C25Y Price In India

रियलमी ने इस स्मार्टफोन को सिर्फ एक कॉन्फिगरेशन में लॉन्च किया है। इसके 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपये है। हैंडसेट दो कलर- ग्लेशियर ब्लू और मेटल ग्रे में आता है। स्मार्टफोन का प्री-ऑर्डर 20 सितंबर को दोपहर 12 बजे शुरू होगा। फोन को Flipkart और Realme.com के साथ-साथ प्रमुख रिटेलर स्टोर से खरीदा जा सकेगा।

स्पेसिफिकेशन्स

डुअल सिम सपोर्ट वाला यह स्मार्टफोन Android 11 पर आधारित Realme UI पर काम करता है। फोन में 1600×720 पिक्सल रेजलूशन वाला 6.5-inch का HD+ LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 60Hz रिफ्रेश रेट, 120Hz टच सैंपलिंग रेट, 420 Nits की ब्राइटनेस के साथ आता है। हैंडसेट में ऑक्टाकरो Unisoc T610 प्रोसेसर दिया गया है, जो 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है। स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 256GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए फोन में अलग से स्लॉट भी दिया गया है।

फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन लेंस 50MP का है। इसके अलावा फोन में 2MP का पोर्टरेट सेंसर और 2MP का मैक्रो सेंसर मिलेगा। फ्रंट में कंपनी ने 8MP का सेल्फी कैमरा दिया है। स्मार्टफोन में रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। डिवाइस को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W की क्विक चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। फोन में GPS/AGPS, Beidou, Glonass, 4G VOLTE, 4G, 3G, 2G, 3.5mm ऑडियो जैक होल और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट मिलेगा।