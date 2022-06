Realme C30 कंपनी का नया बजट स्मार्टफोन होगा, जिसकी इंडिया लॉन्च डेट कंपनी ने कंफर्म कर दी है। बता दें, रियलमी का यह बजट स्मार्टफोन पिछले कई दिनों से लीक्स में बना हुआ है। फोन के रेंडर्स, कलर, रैम और स्टोरेज ऑप्शन की जानकारी हाल ही में सामने आई थी। Also Read - 4 कैमरे, 5000mAh बैटरी, 6GB RAM वाले Relame 9 5G पर बंपर Discount, मिल रहा 12500 का Exchange Offer

Realme India ने कंफर्म कर दिया है कि Realme C30 स्मार्टफोन भारत में 20 जून 2022 को दोपहर 12.30 बजे लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले फोन ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर लिस्ट कर दिया गया है, जिससे फोन के डिजाइन और कलर ऑप्शन की जानकारी सामने आ चुकी है। केवल फोन का डिजाइन ही नहीं बल्कि फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के जरिए फोन के कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशन को भी लॉन्च से पहले कंफर्म कर दिया गया है।

Also Read - 48MP कैमरा, 8GB RAM और 4310mAh बैटरी वाले Oppo F19 Pro+ 5G को सस्ते में लाएं घर, Amazon और Flipkart पर मिल रहा Discount

A brand-new world of entertainment is on its way!

Get ready to witness the brilliance of #realmeC30, launching at 12:30 PM, on 20th June.#NayeZamaneKaEntertainment

Know more: https://t.co/XWdbLQLsuy pic.twitter.com/dmHlaTZsLb

— realme (@realmeIndia) June 16, 2022