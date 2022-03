Realme ने C Series में एक और स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने बड़े डिस्प्ले के साथ Realme C31 लॉन्च किया है। इसमें बड़ी स्क्रीन के साथ 5000mAh का बड़ा बैटरी पैक मिल रहा है। यह Android 11 पर रन करता है। Realme C Series के इस स्मार्टफोन को किफायती दाम में उतारा गया है। इसके सभी स्पेसिफिकेशन और कीमत जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 4GB RAM वाले Realme C35 को सस्ते में खरीदने का मौका, Flipkart पर मिल रहा 2000 रुपये का Discount

Realme C31 Specification

सी सीरज के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में 6.5 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है। इसका टच सैंपलिंग रेट 120Hz है और यह वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आया है। इसमें octa-core UniSoC T612 प्रोसेसर मिल रहा है। स्मार्टफोन 4GB तक RAM और 64GB तक इंटरनल स्टोरेज से लैस है।

कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है। इसके बैक साइड में 13MP का मेन कैमरा, एक मेक्रो लेंस और एक B&W लेंस मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसके फ्रंट में 5MP का कैमरा लगा है।

Realme C31 में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 10W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। फोन को चार्ज करने के लिए इसमें Type-C पोर्ट दिया गया है। इंटरनल स्टोरेज को बढ़ाने के लिए इसमें एक माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी मिलता है। स्मार्टफोन को लॉक और अनलॉक करने के लिए कंपनी ने इसमें साइड माउंटडे फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है।

इसके अलावा इसमें 3.5mm का हेडफोन जैक लगा है। स्मार्टफोन Android 11 पर बेस्ड Realme UI R edition पर रन करता है। इसका साइज 164.7×76.1×8.4mm और वजन 197 ग्राम है। इसमें डुअल सिम, 4G, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, Beidou और Galileo जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Realme C31 Price

फिलहाल इस स्मार्टफोन को इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया है। यह 2 वेरिएंट में आया है। 3GB RAM और 32GB स्टोरेज वाला वेरिएंट IDR 1,599,000 (लगभग 8,500 रुपये) में लॉन्च हुआ है। 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वाले टॉप मॉडल की कीमत DR 1,649,000 (लगभग 8,700 रुपये) है। भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं आई है।