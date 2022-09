Realme C33 बजट स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। रियलमी का यह स्मार्टफोन 5000mAh बैटरी, 50MP AI कैमरा के साथ आता है। कंपनी ने इस सीरीज में Realme C31 को लॉन्च किया था। यह फोन C31 के मुकाबले इंप्रूव्ड फीचर और अपग्रेडेड डिजाइन के साथ आता है। इस फोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart के जरिए सेल किया जाएगा। Realme C33 को तीन कलर ऑप्शन- Aqua Blue, Night Sea और Sandy Gold में पेश किया गया है। फोन दो स्टोरेज वेरिएंट्स- 3GB RAM + 32GB और 4GB RAM + 64GB में आता है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 50MP कैमरा के साथ कम कीमत में आया Realme C33, देखें First Look

रियलमी का यह फोन 6.5 इंच के HD+ डिस्प्ले के साथ आता है। फोन में वाटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले डिजाइन मिलेगा। यह बजट स्मार्टफोन Unisoc T612 चिपसेट के साथ आता है। फोन में 4GB तक RAM और 64GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1TB तक एक्सपेंड किया जा सकेगा। Also Read - Realme C33 की कीमत लॉन्च से पहले लीक, स्पेसिफिकेशन भी हुए लिस्ट

