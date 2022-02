Realme इस सप्ताह अपना नया किफायती स्मार्टफोन Realme C35 लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने घोषणा की है कि वह इस सप्ताह के अंत में अपनी एंट्री लेवल C Series में एक नया हैंडसेट लॉन्च करेगी। इस स्मार्टफोन की डिजाइन Realme 9 Pro के समान होगी, जिसे 16 फरवरी को भारत में लॉन्च किया जा रहा है। कंपनी द्वारा Facebook पर शेयर किए गए डिवाइस के टीजर में कैमरा मॉड्यूल दिखाई दिया है। यह Realme 9 Pro और Realme 9 Pro Plus के कैमरा कटआउट के जैसा ही है। बता दें कि फरवरी की शुरुआत में ही रियलमी के इस अपकमिंग स्मार्टफोन को RMX3511 मॉडल नंबर के साथ Eurasian Economic Commission (EEC) पर स्पॉट किया गया है। आइये, इसमें मिलने वाले स्पेसिफिकेशन की डिटेल जानते हैं। Also Read - 64MP कैमरा, 4500mAh बैटरी और 12GB तक RAM वाले Realme X7 Max 5G और Realme X7 Pro 5G को अभी खरीदकर बचाएं पैसे, Flipkart पर मिल रहा कैशबैक

Realme C35 Launch and Specification

रियलमी C35 को 10 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग से पहले ही इसके खास स्पेसिफिकेशन के बारे में पता चल गया है। Realme ने कन्फर्म किया है कि उसका C Series का अगला स्मार्टफोन Unisoc T616 प्रोसेसर से लैस होगा। इसमें 4GB RAM मिलेगी। साथ ही स्मार्टफोन Android 11 पर रन करेगा। इसके कैमरा सेटअप की बात करें तो Realme C35 में 50MP का कैमरा मिल सकता है। इसके अलावा फोन 5000mAh की बैटरी के साथ आएगा। रियलमी के कन्फर्म कर दिया है कि यह स्मार्टफोन 2 कलर ऑप्शन में आएगा। पोस्टर से पता चल गया है कि स्मार्टफोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। स्मार्टफोन के टीजर से फिलहाल इतना ही पता चला है। हालांकि, पिछली लिस्टिंग से डिवाइस के अन्य स्पेसिफिकेशन के बारे में काफी कुछ पता चल गया है।

TUV रीनलैंड सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्टिंग से पता चला कि Realme C35 की बैटरी में 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। फोन में सेल्फी और वीडियो कैमरा के लिए 8MP का कैमरा मिल सकता है। इसमें 128GB इंटरनल स्टोरेज दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दैं कि फिलहाल इसे 10 फरवरी को केवल थाईलैंड में लॉन्च किया जा रहा है। भारत में इसकी लॉन्चिंग के लिए लोगों को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि, भारत में कंपनी Realme 9 Pro Series के तहत 2 स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। दोनों ही फोन्स 5G सपोर्ट के साथ आएंगे।