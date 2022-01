रियमली का सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, मिलेंगे धांसू फीचर्स

Realme ने प्रीमियम स्मार्टफोन सीरीज के फोन Realme GT 2 और Realme GT 2 Pro को चीन में लॉन्च किया है। यह कंपनी की पहली स्मार्टफोन सीरीज है, जो Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 चिपसेच के साथ आती है। इससे पहले Xiaomi ने अपने प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन Xiaomi 12 और Xiaomi 12 Pro को इसी प्रोसेसर के साथ चीन में पेश किया था। Realme GT 2 Series का सीधा मुकाबला Xiaomi 12 Series से होगी। आइए, जानते हैं रियलमी के इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज की कीमत और फीचर्स के बारे में.. Also Read - Realme GT 2 Series आज होगी लॉन्च, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर और 50MP कैमरे के साथ मिलेंगे ये जबरदस्त स्पेसिफिकेशन

रियलमी की इस सीरीज के प्रीमियम फोन में 6.7 इंच की बड़ी स्क्रीन मिलेगी। कंपनी ने इसमें 2K Samsung E4 AMOLED LTPO 2.0 डिस्प्ले का इस्तेमाल किया है। फोन का डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसके डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की कोटिंग दी गई है। फोन के डिस्प्ले का टच सैम्प्लिंग रेट 1000Hz है।

Making its World debut in Mainland China, the #realmeGT2Pro is finally here with its mind blowing features!

Which features are you looking forward to seeing and experiencing? pic.twitter.com/3KctOw2fVa

