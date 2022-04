Realme GT 2 सीरीज के बेस वेरिएंट को आज यानी 22 अप्रैल को कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया। इस फोन को 28 अप्रैल को सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। पिछले दिनों इस सीरीज के प्रीमियम वेरिएंट Realme GT 2 Pro को भारत में लॉन्च किया गया है। ये दोनों फोन देखने में लगभग एक जैसे हैं। हालांकि, फोन के हार्डवेयर फीचर्स काफी अलग हैं। आज हम आपको इन दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन्स की तुलना करके बताते हैं। Also Read - 12GB RAM, 50MP कैमरा, 65W फास्ट चार्जिंग के साथ Realme GT 2 भारत में लॉन्च, देखें First Look

Realme GT 2 Vs Realme GT 2 Pro Display

रियलमी जीटी 2 में 6.7 इंच का 120Hz AMOLED मिलता है। वहीं, Realme GT 2 Pro में 6.7 इंच का 120Hz 2K WQHD+ LTPO 2.0 डिस्प्ले दिया गया है। इस सीरीज के प्रो वेरिएंट में 3216 ×1440 पिक्सल रेजलूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, जो 1400 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। वहीं, बेस मॉडल का डिस्प्ले 2400×1080 पिक्सल रेजलूशन और 1300 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। दोनों ही फोन इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आते हैं। साथ ही, दोनो में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलेगा। Also Read - 50MP कैमरे वाला Realme GT 2 भारत में लॉन्च, Snapdragon 888 चिपसेट और 65W फास्ट चार्जिंग समेत मिलेंगे कई धमाकेदार फीचर्स

Also Read - 12GB RAM के साथ आ सकता है Realme GT 2, लॉन्च से पहले खास डिटेल्स लीक

Realme GT 2 Vs Realme GT 2 Pro Specs

इस सीरीज के बेस मॉडल में Snapdragon 888 प्रोसेसर मिलता है। वहीं, इसका प्रो मॉडल Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर पर काम करता है। दोनों ही फोन में 12GB तक RAM और 256GB तक की स्टोरेज कैपेसिटी दी गई है। चार्जिंग के लिए रियलमी के इन दोनों फोन में 65W USB Type C का सपोर्ट मिलेगा। फोन में 5,000mAh की बैटरी दी गई है।

Realme GT 2 Vs Realme GT 2 Pro Camera

रियलमी के सबसे प्रीमियम फोन GT 2 Pro में 50MP + 50MP का दो प्राइमरी कैमरा सिस्टम दिया गया है। यह 150 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल व्यू को सपोर्ट करता है। इसमें OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन) का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा 40x मैग्निफिकेशन का मैक्रो कैमरा 2.0 दिया गया है। सेल्फी के लिए 32MP का कैमरा मिलेगा।

Realme GT 2 में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, जो OIS सपोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा फोन में एक 119 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा। साथ में, एक मैक्रो कैमरा भी दिया गया है। सेल्फी के लिए इस फोन में 16MP का कैमरा मिलेगा।

Realme GT 2 Vs Realme GT 2 Pro Price in India

दोनों ही फोन 8GB RAM + 128GB और 12GB RAM + 256GB में आते हैं। साथ ही, ये दोनों फोन पेपर ग्रीन, पेपर व्हाइट और स्टील ब्लैक कलर में खरीदे जा सकते हैं। Realme GT 2 के बेस वेरिएंट की कीमत 34,999 रुपये है। वहीं, इसका टॉप मॉडल 38,999 रुपये में मिलेगा। वहीं, Realme GT 2 Pro के बेस वेरिएंट की कीमत 49,999 रुपये है। जबकि, इसका टॉप मॉडल 57,999 रुपये में आता है।