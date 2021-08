Realme ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन Realme GT Series को भारत में पेश किया है। इस स्मार्टफोन सीरीज के साथ-साथ कंपनी ने अपने पहले लैपटॉप Realme Book Slim भी पेश किया है। Realme GT Series में दो स्मार्टफोन- Realme GT 5G और Realme GT Master Edition लॉन्च हुए हैं। ये दोनों 5G स्मार्टफोन एक जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। दोनों फोन के प्रोसेसर और डिजाइन के अलावा अन्य कोई अंतर नहीं है। Also Read - Deals of the Day 18th August: आज सस्ते में खरीदें 5G स्मार्टफोन और लैपटॉप

इस स्मार्टफोन सीरीज के स्टैंडर्ड मॉडल Realme GT 5G को चीन में अप्रैल में ही लॉन्च किया गया था। लॉन्च इवेंट पर कंपनी के CEO माधव सेठ ने बताया कि चिपसेट की कमी और सप्लाई चेन में हुई दिक्कत की वजह से Realme GT Series को भारत में लॉन्च करने में ज्यादा समय लगा है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 3 कैमरे, 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वाले Redmi 8 को मात्र ₹382 की EMI में खरीदने का मौका, Flipkart पर मिल रहे कई शानदार Offer

कंपनी का यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन 6.43 इंच के Super AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। फोन में 2400×1080 रेजलूशन का FHD+ डिस्प्ले दिया गया है। फोन में पंच-होल डिस्प्ले डिजाइन और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। यह फोन 120Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ आता है। इसके डिस्प्ले में 360Hz का टच सैम्प्लिंग रेट फीचर दिया गया है। Also Read - Realme GT Series और Realme Book Slim आज भारत में होंगे लॉन्च, यहां देखें LiveStream

The Racing Yellow variant of the #realmeGT 5G comes with Dual-tone vegan leather which is a result of months of R&D.

It not only brings a unique look, but it’s also quite practical. It also is Fingerprint-resistant, and comes with an Anti-odor & crack treatment. pic.twitter.com/MkjuEBdoe0

— realme (@realmeIndia) August 18, 2021