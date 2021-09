Realme GT Neo 2 भारत में अक्टूबर में होगा लॉन्च, कंपनी CEO ने किया खुलासा

रियलमी ने कुछ वक्त पहले अपनी होम मार्केट में Realme GT Neo 2 स्मार्टफोन अनाउंस किया था। चीन में लॉन्च होने के बाद यह डिवाइस अब भारत आ रहा है। इस मिड-रेंज फोन के इंडिया लॉन्च के बारे में जानकारी कंपनी CEO माधव शेठ की तरफ से आई है। Also Read - 6000mAh तक बैटरी, 4GB तक RAM और 128GB तक स्टोरेज वाले Realme C Series के इन किफायती स्मार्टफोन को सस्ते में लाएं घर, Flipkart से उठाएं Discount, Exchange और EMI Offer का लाभ

टिप्स्टर योगेश बरार की तरफ से आई हुई लीक के मुताबिक, कंपनी Realme GT Neo 2 को फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल पर लॉन्च करेगी। यह सेल 3 अक्टूबर को शुरू होगी और 10 अक्टूबर तक चलेगी। और अब Realme CEO की ट्वीट से पता चलता है कि यह फोन भारत में अक्टूबर में आएगा।

शेठ ने 23 सितम्बर को ट्विटर पर एक पोल चलाया था, जिसमें यूजर्स से लॉन्च टाइमलाइन का सुझाव देने को कहा गया। पोल में दिए गए ऑप्शन्स में शामिल हैं– अक्टूबर की शुरुआत में, अक्टूबर के अंत में, नवंबर और दिसंबर। आप इस ट्वीट को नीचे देख सकते हैं:

Guys, when do you want to experience #EverythingInNEO ?

Further to #realmeFans excitement, we’ve decided to bring #realmeGTNEO2 to India!

83.1% वोट के साथ ‘अक्टूबर की शुरुआत’ वाला ऑप्शन सबसे आगे रहा। इसके बाद 24 सितम्बर को शेठ ने ट्वीट करके बताया कि कंपनी इस पोल के रिजल्ट के मुताबिक, Realme GT Neo 2 को भारत में अक्टूबर में ही लॉन्च करेगी। इस ट्वीट को आप नीचे देख सकते हैं:

We heard your voices #realmeFans. Stay tuned for #realmeGTNEO2 in October!

What features are you most excited for in this premium mid-ranger that strikes the perfect balance?

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) September 24, 2021