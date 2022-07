Realme GT Neo 3 Thor: Love Thunder Edition को आज लॉन्च कर दिया गया है। थोर के फैन्स इस फोन का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे। आज आखिरकार इस फोन को लॉन्च कर दिया गया है। इस फोन में कंपनी ने 150W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट समेत कई खास फीचर्स दिए हैं। हालांकि इस फोन के ज्यादातर फीचर्स Realme GT Neo 3 से मिलते-जुलते ही हैं। आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं। Also Read - 4500mAh बैटरी, 8GB तक RAM और 50MP कैमरा वाले Realme 9 Pro+ को सस्ते में लाएं घर, Flipkart पर मिल रहा Discount

Realme ने अपने इस फोन को Marvel Studios Thor Love and Thunder के साथ कॉलेबरेशन में इस फोन को लॉन्च किया है। इस फोन में 150W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ MediaTek Dimensity 8100 5G चिपसेट दिया जाएगा, जो एक पॉवरफुल फ्लैगशिप प्रोसेसर माना जाता है।

Realme GT Neo 3 Thor: Love Thunder Edition

Marvel के सभी हीरोज ग्लोबली काफी लोकप्रिय हैं। भारत में भी इसके सभी कैरेक्टर्स काफी पसंद किए जाते हैं। Realme GT Neo 3 150W का यह स्पेशल Thunder Edition, 10 जुलाई को भारत में रिलीज होने वाली मूवी Thor: Love Thunder थीम पर बेस्ड है। इस नए स्पेशल एडिशन में यूजर को Realme GT Neo 3 में मूवी पर आधारित UI कस्टमाइज्ड थीम दिया गया है। यही नहीं, यूजर को इसके साथ Thor: Love Thunder के स्पेशल एक्सेसरीज और बॉक्स भी फोन के साथ मिलेगा।

Specifications & Features

इस फोन की खासियत है कि इसमें यूजर्स को Thor: Love and Thunder थीम वाले वॉलपेपर्स, कार्ड्स, स्टिकर्स, मेडल्स, सिम कार्ड ट्रे समेत कई चीजें मिलेंगी, जो खासतौर पर थोर को पसंद करने वाले यूजर्स को तो काफी पसंद आएंगी। इस फोन में Sony IMX766 flagship sensor के साथ वाइड एंगल ट्रिपल कैमरा सेंसर्स दिए गए हैं।

फोन में 6.7 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। फोन के डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz है। वहीं, इसके साथ इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। पीछे की तरफ 50MP का मेन कैमरा मिलेगा, जो OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन को सपोर्ट करता है। फोन में 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का मैक्रो कैमरा मिलेगा। इस स्पेशल एडिशन में 4,500mAh की बैटरी और 150W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। फोन Android 12 पर बेस्ड Realme UI पर काम करता है।

Price, Sale & Offers

इस फोन को कंपनी ने सिर्फ एक वेरिएंट में लॉन्च किया है। इसमें 12GB RAM और 256GB स्टोरेज दिया गया है, जिसकी कीमत 42,999 रुपये है। इस फोन की पहली सेल 13 जुलाई, 2022 को दोपहर 12 बजे से Flipkart और Realme के ऑफिशियल वेबसाइट पर होगी। इसके अलावा रियलमी के कुछ चुनिंदा स्टोर्स से भी यूजर्स इस फोन को खरीद सकेंगे।

Realme GT Neo 3 Thor: Love Thunder Edition Offer

हालांकि Realme GT NEO 3 150W Thor: Love and Thunder Limited Edition को रियलमी वेबसाइट पर आज यानी 7 जुलाई, 2022 की दोपहर 12 बजे से ही प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। इसे प्री-ऑर्डर करने वाले यूजर्स को 3000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जाएगा। इस फोन को Nitro Blue कलर के वेरिएंट पर लॉन्च किया गया है।