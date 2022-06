Realme GT Neo 3T हो सकता है Realme Q5 Pro का रीब्रांडेड मॉडल, जल्द होगा लॉन्च

Realme GT Neo 3T के स्केच को देखकर लग रहा है कि इसे भारतीय बाजर में Realme Q5 Pro के रीब्रांडेड मॉडल के तौर पर लॉन्च किया जा सकता है। बता दें कि Realme Q5 Pro को अप्रैल में चीन में लॉन्च किया जा चुका है। रियलमी के वाइस प्रेसिडेंट Madhav Sheth ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर Realme GT Neo 3T का स्केच शेयर किया है। Also Read - Realme ने 108MP कैमरे वाला पहला फोन किया बंद! वेबसाइट से हुआ गायब

रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रियलमी ने Realme GT Neo 3T को अहमदाबाद में Realme Global फ्लैगशिप स्टोर के उद्घाटन के दौरान लोगों कुछ लोगों को दिखाया है। फोन को Realme Q5 Pro की तरह ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ लाया जा सकता है। फोन की लॉन्चिंग और स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 6GB तक RAM वाले Realme 8i पर धमाल ऑफर्स, Amazon से Discount के साथ खरीदने का मौका

माधव शेठ के एक ट्वीट के अनुसार, Realme GT Neo 3T के बैक पेनल पर चैक वाला डिजाइन होगा। इसे रेसिंग फ्लैग डिजाइन कहा जाता है। अहमदाबाद में ग्लोबल फ्लैगशिप स्टोर से पता चलता है कि फोन कंपनी के स्मार्टफोन Realme Q5 Pro का रीब्रांडेड मॉडल हो सकता है, जिसे चीन में लॉन्च किया जा चुका है। माधव सेठ ने अपने ट्वीट में लिखा कि कंपनी Realme GT Neo 3T को रेसिंग फ्लैग डिजाइन के साथ अपने अपकमिंग ग्लोबल लॉन्च इवेंट में पेश करने वाली है। Also Read - 7 Phones Launched in this week: 7,000mAh बैटरी, 150W फास्ट चार्जिंग, 12GB RAM, 256GB स्टोरेज और FHD+ AMOLED डिस्प्ले समेत कई खास फीचर्स से लैस

We are going to make a world debut of #realmeGTNEO3T with Racing Flag Design at the upcoming global launch event.

Stay Tuned! pic.twitter.com/gglxnV8JmC

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) June 1, 2022