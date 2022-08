Realme GT Neo 3T जल्द भारतीय बाजार में एंट्री मारने वाला है। कंपनी के VP माधव सेठ ने इसे कंफर्म किया है। यह चीन में लॉन्च हुए Realme Q5 Pro का रीब्रांड मॉडल हो सकता है। इस फोन को रियलमी इंडिया की सपोर्ट पेज पर जून में देखा गया था, लेकिन फोन अब तक लॉन्च नहीं हुआ है। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट माधव सेठ ने इस फोन को इसी महीने यानी अगस्त में लॉन्च किए जाने की बात कही है। इसके अलावा Realme GT 2 Master Explorer Edition के भी भारत में जल्द लॉन्च होने की संभावना है। Also Read - Smartphones launching in August: iQOO 9T से लेकर Xiaomi 12 Lite तक, ये 5 धांसू फोन अगस्त में होंगे लॉन्च

रियलमी इंडिया के सपोर्ट पेज पर लिस्ट होने के बाद से फोन की लॉन्चिंग को लेकर खबरें सामने आ रही थीं। पहले यह कहा जा रहा था कि यह फोन जून के अंत तक या जुलाई की शुरूआत में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस फोन के बारे में कुछ भी ऑफिशियल नहीं बताया है। Also Read - Google Pixel 6A top 5 Alternatives: 108MP कैमरा, 150W फास्ट चार्जिंग, 12GB RAM वाले ये 5 फोन हैं Pixel 6A के 'बेस्ट अल्टर्नेटिव्स'

AskMadhav के लेटेस्ट एपिसोट में कंपनी के VP Madhav Sheth ने इस फोन को अगस्त में भारतीय बाजार में लॉन्च करने की बात कही है। हालांकि, अभी इसकी लॉन्च डेट सामने नहीं आई है। Also Read - Realme GT Neo 3 Naruto Edition चीन के बाद अब भारत में होगा लॉन्च, डिटेल्स हुई लीक

I had a great time answering all the questions of our #realmeFans on the latest episode of #AskMadhav regarding everything realme has in pipeline for them.https://t.co/pRaSpPlNKv

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) August 1, 2022