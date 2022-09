Realme GT Neo 3T की भारत लॉन्चिंग को हाल ही में ऑफिशियली टीज किया गया था। वहीं, अब कंपनी ने इस फोन की लॉन्च डेट से पर्दा उठा दिया है। बता दें, यह फोन जून महीने में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो रियलमी जीटी नियो 3टी फोन 6.62 इंच AMOLED E4 डिस्प्ले के साथ आया है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz है। साथ ही इसमें Snapdragon 870 प्रोसेसर मिलता है। फोन की बैटरी 5,000mAh की है, जिसके साथ 80W सुपरफास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। आइए जानते हैं इस फोन की इंडिया लॉन्च डिटेल्स। Also Read - Realme C30s बजट फोन 14 सितंबर को होगा भारत में लॉन्च, धांसू बैटरी के साथ मिलेगा गजब डिजाइन

Realme GT Neo 3T स्मार्टफोन भारत में 16 सितंबर 2022 को दोपहर 12.30 बजे लॉन्च किया जाएगा। यह जानकारी खुद कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए कंफर्म की है। लॉन्च डेट के साथ-साथ यह भी रिवील किया गया है कि रियलमी जीटी नियो 3टी फोन भारत में 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लॉन्च किया जाएगा।

Every detail is inspired by the iconic racing flag design which carries the spirit of racing and speed!

Introducing #realmeGTNeo3T, your pathway to speed.

Launching on 16th September, 12:30 pm.#NEOSpeedAwakens

Know more: https://t.co/k3ruJqn3BC pic.twitter.com/3ev4CmWiYc

