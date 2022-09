Realme GT Neo 3T को पिछले सप्ताह भारत में लॉन्च किया गया है। इस फोन के लॉन्च के कुछ दिन बाद ही अपकमिंग Realme GT Neo 4 की डिटेल्स सामने आई है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस फोन को अगले महीने लॉन्च किया जा सकता है। रियलमी का यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 मोबाइल प्रोसेसर और 1.5K AMOLED डिस्प्ले के साथ आएगा। फोन के अन्य फीचर्स भी पिछले मॉडल के मुकाबले अपग्रेड किए जा सकते हैं। यही नहीं, इस फोन में भी सुपरफास्ट चार्जिंग फीचर मिल सकता है। आइए, जानते हैं रियलमी के इस अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में… Also Read - Apple की राह पर Realme, नए स्मार्टफोन्स में मिलेगा Dynamic Island जैसा फीचर!

Realme GT Neo 4 को हम फ्लैगशिप इसलिए कह रहे हैं कि इसमें एंड्रॉइड डिवाइसेज में यूज होने वाला सबसे तेज प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 मिल सकता है। चीनी टिप्स्टर Digital Chat Station के दावों पर यकीन करें तो इसमें 100W फास्ट चार्जिंग फीचर भी दिया जा सकता है। इसके अलावा यह फोन 1.5K AMOLED डिस्प्ले पैनल के साथ आएगा। फोन के डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट मिल सकता है। साथ ही, यह QHD रेजलूशन को भी सपोर्ट करेगा। Also Read - Realme 10 की बैटरी डिटेल लीक, जानें संभावित कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

