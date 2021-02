Realme GT प्रीमियम 5G स्मार्टफोन की MWC Shanghai में दिखी झलक, जानें फीचर

Realme GT launching on March 4 spotted on MWC Shanghai: Realme अपने एक और 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी के इस प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन को MWC Shanghai में टीज किया गया है। फोन का पोस्टर 23 फरवरी से आयोजित होने वाले MWC Shanghai में लगाया गया है। यह फोन Qualcomm Snapdragon 888 SoC के साथ आने वाला कंपनी का पहला स्मार्टफोन होगा। Realme GT के नाम से लॉन्च होने वाले इस फोन को पिछले कुछ दिनों में कई सर्टिफिकेशन साइट पर स्पॉट किया जा चुका है। Also Read - Flipkart Sale: 6 कैमरे, 12GB RAM वाले Realme X3 SuperZoom को 4000 रुपये सस्ते में खरीदने का मौका

Realme GT 5G स्मार्टफोन को 4 मार्च को ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। एक चीनी टिप्स्टर ने इस स्मार्टफोन के AnTuTu स्कोर को शेयर किया है। AnTuTu पर स्पॉट किए गए इस फोन के फीचर्स भी सामने आया है। फोन का ग्लास बैक और लेदर बैक एडिशन लॉन्च किया जाएगा।

GSMArena ने इस फोन के MWC Shanghai वाली पोस्टर शेयर की है। फोन में AMOLED डिस्प्ले पैनल दिया जाएगा जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा।MWC Shanghai में टीज हुए पोस्टर में Realme GT को लेदर वाले बैक पैनल के साथ देखा गया है। वहीं, चीनी टिप्स्टर ने इसके रेंडर को शेयर किया है जिसमें इसके ग्लास बैक पैनल के बारे में जानकारी शेयर की गई है। लेदर बैक वाले Realme GT को 'Bumblebee' एडिशन के नाम से लॉन्च किया जा सकता है।

संभावित फीचर्स

AnTuTu लिस्टिंग में सामने आए फीचर की बात करें तो यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन 120Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले पैनल के साथ आएगा। कंपनी के CMO ने भी इस स्मार्टफोन Realme GT (RMX2202) के AnTuTu स्कोर को शेयर किया है। इस फोन को 7,70,221 स्कोर मिला है। लिस्टिंग में फोन के स्पेसिफिकेशन भी रिवील हुए हैं। फोन 12GB LPDDR5 RAM सपोर्ट के साथ आएगा। साथ ही, फोन में UFS 3.1 स्टोरेज स्पोर्ट भी दिया जाएगा।

पिछले दिनों चीनी सर्टिफिकेशन साइट पर भी Realme GT को लिस्ट किया गया है। यह फोन 125W की SuperDart फास्ट चार्जिंग फीचर के साथ आएगा। यह फोन Android 11 परआधारित Realme UI 2.0 पर काम करेगा। फोन के बॉक्स के साथ 65W का चार्जर दिया जाएगा। फोन के कैमरे स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें 108MP का क्वाड रियर कैमरा दिया जा सकता है।