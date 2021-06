Realme Narzo 30, Narzo 30 5G हुए लॉन्च, कम कीमत में मिलेगा 48MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

Realme 8 5G के बाद कंपनी ने भारत में एक और सस्ता 5G स्मार्टफोन पेश किया है। Realme Narzo 30A और Narzo 30 Pro 5G के बाद चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने इस सीरीज में दो और फोन Narzo 30 और Narzo 30 5G को जोड़ा है। Narzo 30 5G भी MediaTek Dimensity 700 SoC के साथ आता है। इसके कई फीचर्स Realme 8 5G से मिलते हैं। वहीं, Narzo 30 के 4G वेरिएंट्स के प्रोसेसर के अलावा अन्य फीचर्स 5G वेरिएंट्स की तरह ही हैं। Also Read - Realme X7 Max 5G के नए कलर वेरिएंट की सेल आज, मिलेंगे कई आकर्षक ऑफर

रियलमी ने आज आयोजित लॉन्च इवेंट में इन दोनों स्मार्टफोन्स के अलावा Realme Buds Q2 और Realme TV FHD 32-inch भी पेश किए हैं। Realme Narzo 30 और Narzo 30 5G को बजट यूजर्स को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। इन दोनों फोन को मुकाबला POCO M3 और POCO M3 Pro 5G से होगा। Also Read - Realme Narzo 30, Narzo 30 5G आज भारत में होंगे लॉन्च, जानें कीमत से लेकर फीचर्स तक हर बात

Narzo 30 5G के फीचर्स की बात करें तो यह फोन MediaTek Helio G95 गेमिंग प्रोसेसर के साथ आता है। फोन के बैक में डुअल टेक्स्चर डिजाइन मिलता है। यह फोन रेसिंग ब्लू और रेसिंग सिल्वर कलर में आता है। इस बजट फोन में 6.5 इंच का FHD+ पंच-होल डिजाइन वाला डिस्प्ले मिलता है। फोन का डिस्प्ले 90Hz रिप्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो 90.5 प्रतिशत है। Also Read - 48MP रियर और 16MP सेल्फी कैमरा, 8GB तक RAM, 5000mAh बैटरी वाले Realme Narzo 30 Pro 5G को सस्ते में खरीदने का शानदार मौका, Flipkart पर दिया जा रहा डिस्काउंट

फोन में 5,000mAh की बैटरी और 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। फोन में रिवर्स चार्जिंग फीचर भी मिलता है। फोन दो स्टोरेज ऑप्शन- 4GB RAM + 64GB और 6GB RAM + 128GB में आता है। रियलमी के इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

फोन के कैमरे फीचर्स की बात करें तो इसके बैक में ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है। फोन में 48MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके अलावा फोन में 2MP का B&W सेंसर और 2MP का अल्ट्रा मैक्रो सेंसर मिलता है। सेल्फी के लिए फोन में 16MP का कैमरा है।

इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें Realme 8 5G वाला MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर मिलता है। यह फोन RAM और 128GB इनबिल्ट स्टोरेज सपोर्ट के साथ आता है। फोन में 5GB के वर्चुअल RAM का भी विकल्प मिलता है। फोन की मेमोरी को 1TB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। इसमें भी 6.5 इंच का FHD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। फोन के डिस्प्ले में 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है। यह फोन भी दो कलर ऑप्शन- रेसिंग ब्लू और रेसिंग सिल्वर में आता है।

यह फोन भी 5,000mAh की बैटरी और 18W फास्ट चार्जिग सपोर्ट के साथ आता है। इसके बैक में भी ट्रिपल रियर कैमरा मिलता। इसका प्राइमरी कैमरा 48MP का होगा। इसके अलावा फोन में 2MP का मैक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर मिलेगा। फोन में सेल्फी के लिए 16MP का कैमरा दिया गया है। यह फोन Android 11 पर आधारित Realme UI 2.0 कस्टमाइज्ड स्कीन पर काम करता है।

Meet the #realmeNarzo30:

👉MediaTek Helio G95 Gaming Processor

👉30W Dart Charge

👉90Hz Ultra Smooth Display

👉5000mAh Massive Battery

& much more!

Available in:

👉 4GB+64GB, priced at ₹12,499

👉 6GB+128GB, priced at ₹14,499

1st Sale at 12 PM, 29th June. pic.twitter.com/sR4nlCgnfL

— realme (@realmeIndia) June 24, 2021