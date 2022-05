Realme Narzo 50 5G को रियलमी 18 मई को लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने अभी तक अपने इस फोन के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं दी है लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत में इस फोन की कुछ इमेज लीक हुए थे, जिससे हमें इस फोन की कुछ जानकारी मिल गई हैं। Also Read - Phones launching in May 2022: Vivo से OnePlus तक, इस महीने आएंगे एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन

इस फोन की लीक इमेज से पता चला था कि Realme Narzo 50 5G को ब्लैक कलर में लॉन्च किया जाएगा। अब इस फोन की कुछ नई इमेज लीक हुई है, जिससे पता चल रहा है कि ये फोन ब्लू कलर के ऑप्शन में भी पेश किया जाएगा।

Realme Narzo 50 5G का नया कलर ऑप्शन

रिपोर्ट के मुताबिक इस फोन की चौड़ाई 8mm होगी। इसके बैक पैनल का डिजाइन Kevlar स्पीड टेक्चर से इन्सपायर्ड है। इसके अलावा एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस फोन का एक वेरिएंट डार्क ब्लैक कलर में भी आएगा, जो पहले लीक पिक्चर्स में दिखे ब्लैक से भी ज्यादा डार्क ब्लैक होगा।

स्पेसिफिकेशन्स

Realme Narzo 50 5G में 6.58 इंच का FullHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz होगी। इस फोन में 6GB RAM और 128GB स्टोरेज हो सकता है। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि यह फोन Android 12 पर बेस्ड Realme UI 3.0 पर रन करेगा। इस फोन में 4,800 mAh बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग होने की उम्मीद है।

इस फोन के कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 13MP का प्राइमरी कैमरा होने की उम्मीद है, जो 2MP के डेप्थ कैमरा सेंसर के साथ लॉन्च किया जा सकता है। Narzo 50 5G के साथ रियलमी एक और स्मार्टफोन लॉन्च करेगी, जिसका नाम Narzo 50 Pro 5G होगा। इस स्मार्टफोन में Dimensity 920 चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा, इसका पुष्टि हो चुकी है।

Realme Narzo 50 Pro 5G Specifications

Realme Narzo 50 Pro 5G फोन में 6.4 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया जाएगा। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर से लैस होगा, जिसके साथ 8GB तक RAM और 128GB तक स्टोरेज मिलेगी।

फोटोग्राफी के लिए इसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का सेकेंडरी कैमरा और 2MP का तीसरा कैमरा दिया जा सकता है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 16MP का कैमरा मिल सकता है। फोन की बैटरी 5,000mAh की होगी।