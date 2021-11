Realme Narzo 50A Prime, Realme C35 बजट स्मार्टफोन जल्द हो सकते हैं लॉन्च

Realme अपने और दो सस्ते स्मार्टफोन्स- Narz0 50 Prime और Realme C35 को लॉन्च करने जा रही है। पिछले दिनों ही कंपनी ने भारतीय बाजार में Narzo 50A और Realme Narzo 50i को पेश किया था। ये दोनों फोन वाटरड्रॉप नॉच डिजाइन वाले डिस्प्ले के साथ आते हैं। अपकमिंग Narzo 50A Prime का डिजाइन इस सीरीज के अन्य दो फोन से अलग हो सकता है। इस बात की जानकारी एक टिप्स्टर ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। Also Read - 50MP कैमरा, 4GB RAM और 6000mAh बैटरी वाले Realme Narzo 50A को सस्ते में खरीदने का मौका, Flipkart पर मिल रहा Discount

टिप्सटर ने यह भी बताया की कंपनी इस फोन के साथ Realme C सीरीज में एक और नया फोन Realme C35 ला रही है। टिप्सटर ने इन दोनों डिवाइस के सोर्स कोड भी अपने पोस्ट के साथ शेयर किया है। Realme के ये दोनों फोन RMX3511 और RMX3516 मॉडल नंबर के साथ आ सकते हैं। इन दोनों फोन को कुछ दिन पहले EEC सर्टिफिकेशन साइट पर भी देखा गया था। ऐसे में इनके जल्द लॉन्च होने की संभावना बन रही है।

कंपनी की तरफ से फिलहाल इन दोनों डिवाइसेज के बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है। साथ ही, इन बजट डिवाइसेज के लॉन्च डेट के बारे में कोई जानकारी मिली है।

Narzo 50A और Narzo 50i

सितंबर में भारतीय बाजार में लॉन्च हुए Narzo 50i की बात करें तो यह फोन 6.5 इंच के LCD HD+ डिस्प्ले के साथ आता है। फोन के डिस्प्ले की ब्राइटनेस 400 निट्स तक है। फोन Unisoc SC9863A प्रोसेसर के साथ आता है। फोन में 4GB RAM और 64GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है।फोन के बैक में 8MP का रियर कैमरा और फ्रंट में 5MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। यह बजट फोन 5,000mAh की बैटरी के साथ आता है। फोन की शुरुआती कीमत 7,499 रुपये है।

वहीं, Narzo 50A की बात करें तो यह फोन भी 6.5 इंच के HD+ डिस्प्ले के साथ आता है। फोन में MediaTek Helio G85 प्रोसेसर मिलता है। फोन 4GB RAM और 128GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। फोन के बैक में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके अलावा फोन के बैक में 2MP के दो और कैमरे दिए गए हैं। इस फोन के फ्रंट में 8MP का कैमरा है। इसकी शुरुआती कीमत 11,499 रुपये है।