Realme का नया स्मार्टफोन हुआ स्पॉट, मिल सकता है C-सीरीज में क्वालकॉम प्रोसेसर

रियलमी के एक नए स्मार्टफोन को हाल में ही गीकबेंच पर स्पॉट किया गया है। इस स्मार्टफोन को RMX2194 मॉडल नंबर के साथ स्पॉट किया गया है। रिपोर्ट्स की मानें तो यह स्मार्टफोन रियलमी सी-सीरीज का हिस्सा हो सकता है। लिस्टिंग से पता चलता है कि यह स्मार्टफोन क्वालकॉम चिपसेट के आ सकता है। Geekbench 5 की लिस्टिंग के मुताबिक Realme RMX2194 स्मार्टफोन ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ आएगा, जो क्वालकॉम का चिपसेट होगा। इस चिपसेट की बेस फ्रिक्वेंसी 1.80GHz है और इसका कोड नेम bengal दिया गया है। रिपोर्ट्स की मानें तो यह स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर हो सकता है।

फिलहाल रियलमी की सी-सीरीज में दो स्मार्टफोन क्वालकॉम के चिपसेट के साथ आते हैं। जिसमें से एक Realme C17 है, जबकि दूसरा स्मार्टफोन Realme C15 Qualcomm Edition (RMX2195) है। RMX2194 मॉडल नंबर के ध्यान देने पर लगता है कि यह स्मार्टफोन Realme C15 Qualcomm Edition ही होगा। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए हमें स्मार्टफोन से जुड़ी कुछ अन्य जानकारी का सामने आने का इंतजार करना होगा।

Realme RMX2194 स्मार्टफोन की गीकबेंच लिस्टिंग से पता चलता है कि इस स्मार्टफोन में 4GB की रैम और एंड्रॉयड 10 ओएस मिलता है। बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर RMX2194 स्मार्टफोन का सिंगल कोर स्कोर 254 पॉइंट और मल्टी कोर स्कोर 1171 पॉइंट है।

Realme C15 Qualcomm Edition: स्पेसिफिकेशन्स

रियलमी के इस स्मार्टफोन में 6.5-inch का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, जो HD+ resolution और 20:9 aspect ratio के साथ आता है। यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 ओएस पर आधारित रियलमी यूआई 1.0 पर काम करता है। यह स्मार्टफोन Snapdragon 460 प्रोसेसर के साथ आ सकता है। फोन में 3 जीबी रैम और 4 जीबी रैम का विकल्प मिल सकता है। इसके अतिरिक्त यह 32GB / 64GB / 128GB के स्टोरेज विकल्प में लॉन्च हो सकता है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है।

स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त रियर साइड में कंपनी 13-megapixel + 8-megapixel + 2-megapixel + 2-megapixel का क्वाड रियर कैमरा सेटअप दे सकती है। स्मार्टफोन में यूजर्स को 6000mAh की बैटरी मिल सकती है, जिसे 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। फोन में रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।