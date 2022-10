5G सेवा आधिकारिक रूप से भारत में लॉन्च हो गई है। टेलीकॉम कंपनियां देश के लगभग सभी शहरों में 5G सेवाएं देने की तैयारी कर रही हैं। इस ही बीच स्मार्टफोन कंपनी Realme ने 5जी तकनीक से संबंधित अपडेट रिलीज किया है, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर यूजर्स ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं। Also Read - 5G के लिए लेनी पड़ेगी नई सिम? क्या आपका फोन करेगा 5G को सपोर्ट? जानें सभी जरूरी डिटेल्स यहां...

Mysmartprice की रिपोर्ट के मुताबिक, यूजर्स ने ट्विटर पर Realme के 5G फोन्स में आने वाले अपडेट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इस स्क्रीनशॉट को देखने से पता चला है कि Jio की सिम 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगी। उम्मीद है कि यूजर्स जल्द 5जी सेवा का उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा अपडेट में सितंबर सिक्योरिटी पैच भी मिला है। Also Read - IMC 2022: Vodafone Idea देश में जल्द लॉन्च करेगी 5G सर्विस, यूजर्स को मिलेगा हाई-स्पीड इंटरनेट

साथ ही, इस अपडेट से हैंडसेट की फोन की परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी में भी सुधार किया गया है। हालांकि, Airtel और Vi के यूजर्स के लिए अपडेट रिलीज नहीं किया गया है। Also Read - IMC 2022: Jio ने अपना पहला स्मार्ट ग्लास 'Jio Glass' किया पेश, 3D अवतार में कर सकेंगे बातचीत

Realme 5G devices getting software update for #Jio 5G support, with September security patch

If the update is not yet received for your Realme 5G device, it will be available soon. pic.twitter.com/lZaIKakOTh

— Techy Preacher ᵗᵖ   👽 👨‍💻 👑 (@TechyPreacher) September 27, 2022