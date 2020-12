for and in India: रियलमी ने भारत में Realme UI 2.0 सॉफ्टवेयर अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है। शुरुआत में कंपनी अपने दो स्मार्टफोन Realme 7 और Realme X2 Pro में यह अपडेट दे रही है। इन दोनों फोन के यूजर्स को आज (29 दिसंबर) से रियलमी यूआई 2.0 का अपडेट मिलना शुरू हो गया है। कंपनी के सीईओ माधव सेठ ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। Also Read - धमाकेदार डील्स के साथ Realme Watch S Pro की पहली सेल कल, जानें कीमत और ऑफर्स

रियलमी इंडिया के सीईओ माधव सेठ ने अपने ट्वीट में कहा ‘ RealmeUI 2.0 के लिए तैयार हो जाओ! आज से यह Realme 7 और Realme X2 Pro यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा।’ साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में इन दोनों फोन्स के अपडेट से संबंधित लिंक भी दिए हैं। Also Read - Realme Q2 स्मार्टफोन भारत में जल्द होगा लॉन्च, जानें इसकी खास बातें



Realme UI 2.0 लेटेस्ट ऐंड्राइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। यह शानदार कस्टमाइजेशन ऑप्शन्स के साथ आता है। ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, इस नए अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए फोन में 5GB से ज्यादा स्टोरेज और 60 पर्सेंट से ज्यादा बैटरी होनी चाहिए।

अपडेट इंस्टॉल करने से पहले जरूर ले लें बैकअप

रियलमी ने Realme UI 2.0 अपडेट को फोन में इंस्टॉल करने से पहले पर्सनल डेटा का बैकअप लेने की सलाह दी है। साथ ही कहा है कि किसी भी क्रैश डाउन से बचने के लिए स्टोर से फोन में मौजूद सभी ऐप्स को अपडेट कर लें।

Realme 7 और Realme X2 Pro की कीमत

Realme 7 दो वेरियंट में आता है। इसके 6GB+64GB वाले वेरियंट का दाम 14,999 रुपये और 8GB+128GB वाले वेरियंट की कीमत 16,999 रुपये है।

वहीं, Realme X2 Pro तीन वेरियंट में आता है। इस फोन के 6GB+64GB वाले वेरियंट की कीमत 29,999 रुपये और 8GB+128GB वाले वेरियंट का दाम 31,999 रुपये है। फोन के 12GB+256GB वाले टॉप वेरियंट की कीमत 35,999 रुपये है।