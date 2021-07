Realme अब 10,000 रुपये से कम में भी लाएगी 5G फोन्स, ट्वीट कर दी जानकारी

Realme ने भारतीय बाजार में शानदार स्पेसिफिकेशन्स वाले किफायती स्मार्टफोन लॉन्च करके ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। देश में कंपनी के फोन्स को काफी पसंद किया जा रहा है। Also Read - boAt ने कम कीमत में लॉन्च किया बोलने वाला स्मार्ट वॉच, एक बार चार्ज करने पर चलेगा 7 दिन

अब कंपनी ने घोषणा की है कि वह और भी किफायती स्मार्टफोन्स लॉन्च करने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना कर रही है ताकि इन्हें जल्द ही बाजार में लाया जा सके। कंपनी ने पास 2022 के लिए कई 5G स्मार्टफोन्स हैं, जिन पर अभी कंपनी काम कर रही है।

कंपनी के 15,000 रुपये से ऊपर वाले सभी स्मार्टफोन्स 5G टेक्नोलॉजी से लैस होंगे। साथ ही कंपनी के पास 5G कनेक्टिविटी वाले कुछ ऐसे फोन्स भी हैं, जिनकी कीमत 10,000 रुपये के अंदर होगी। इसका मतलब है कि आगे आने वाले समय में ग्राहक 10,000 रुपये तक में 5G स्मार्टफोन भी खरीद पाएंगे।

Realme India ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर यह जानकारी शेयर की है। कंपनी ने ट्वीट में लिखा कि उन्होंने साल की शुरुआत में ही इसकी पुष्टि कर दी थी कि कंपनी के 20,000 रुपये के ऊपर आने वाले सभी फोन 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करेंगे। इस वादे को आगे बढ़ाते हुए कंपनी के 15,000 रुपये से ऊपर वाले सभी स्मार्टफोन्स भी 5G होंगे। साथ ही कंपनी 5G स्मार्टफोन को 10,000 रुपये से कम वाले सेगमेंट में भी लाने पर काम कर रही है।

5G being a key driver of growth, we confirmed our plan at the start of the year, that all #realme products above 20K will be 5G. Extending that promise further from now on all our products above 15K will be 5G.

We are also working on bringing 5G phones in the sub 10K segment. pic.twitter.com/BbRol3VUDZ

— realme (@realmeIndia) July 7, 2021