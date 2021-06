Realme जल्द लॉन्च करेगी सस्ता 5G स्मार्टफोन, कीमत होगी 7 हजार रुपये से कम

ने हाल ही में अपने सस्ते स्मार्टफोन Narzo 30 5G को पेश किया है। फोन की कीमत 15,999 रुपये है। इससे पहले कंपनी 5G को 13,999 रुपये की शुरुआती कीमत में पेश कर चुकी है। जल्द ही कंपनी सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन पेश कर सकती है। इसकी कीमत 7,000 रुपये के आस-पास होने की उम्मीद है। Also Read - JioPhone Next: दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन के बारे में जानें सबकुछ

कंपनी ने हाल ही में आयोजित Realme 5G Global Summit ने कहा कि वो $100 (7, रुपये) के अंदर में 5G स्मार्टफोन को पेश कर सकती है। हालांकि, कंपनी ने फिलहाल यह जानकारी शेयर नहीं की है कि यह स्मार्टफोन किस बाजार में उतारेगी। कंपनी ने माधव सेठ ने यह जानकारी शेयर की है। साथ ही, यह भी कहा है कि दिवाली में कंपनी 60 लाख से ज्यादा यूनिट्स शिप करेगी।

सस्ते 5G स्मार्टफोन पर शिफ्ट किया फोकस

सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी का यह अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन जल्द ही पेश किया जाएगा। Realme ने Narzo 30 सीरीज के लॉन्च इवेंट में भी यह कहा था कि कंपनी आने वाले सालों में 5G स्मार्टफोन के मामले में ग्लोबल लीडर बनने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कंपनी का मुख्य फोकस भारत जैसे बड़े बाजार को कैप्चर करना है। कंपनी भारतीय यूजर्स की डिमांड के हिसाब से सस्ते 5G फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

कंपनी ने अपने रिसर्च और डेवलपमेंट टीम का 90 प्रतिशत फोकस 5G डिवाइस की तरफ शिफ्ट कर दिया है। कंपनी इसलिए हर सीरीज में 5G फोन पेश कर रही है। पहले कंपनी ने अपने फ्लैगशिप X सीरीज में 5G स्मार्टफोन पेश किया था। इसके बाद कंपनी ने नंबर और Narzo सीरीज में भी 5G डिवाइसेज पेश करके अपनी मंशा साफ कर दी है।

Realme ने सस्ते 5G फोन के लिए के साथ साझेदारी की है। कंपनी के इस साल भारत में लॉन्च हुए सभी 5G स्मार्टफोन में प्रोसेसर दिया गया है।