Realme X7 Pro भारत में जल्द हो सकता है लॉन्च, मिलेंगे शानदार फीचर्स

इंडियन मार्केट में series के तहत नया स्मार्टफोन लाने की तैयारी में है। कंपनी ने इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन माधव सेठ ने रियलमी X-सीरीज के एक स्मार्टफोन को टीज किया है। यह आने वाला फोन हाल में चीन और ताइवान में लॉन्च हुई सीरीज का स्मार्टफोन हो सकता है।

माधव सेठ ने नेक्स्ट-जेनरेशन Realme X स्मार्टफोन को ट्विटर पर टीज किया है। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है, जो 'X is the Future' टैगलाइन के साथ खत्म हो रहा है। एक अन्य ट्वीट में माधव ने एक फोटो ट्वीट किया है, जिसमें Realme X-series के नए फोन का रियर दिख रहा है। उस पर कंपनी की 'Dare to Leap' ब्रांडिंग भी दी गई है।

माधव सेठ ने नवंबर 2020 में कन्फर्म किया था कि कंपनी साल 2021 में भारतीय बाजार में Realme X7 सीरीज लॉन्च करेगी। पिछले महीने रियलमी इंडिया की वेबसाइट पर Realme X7 Pro का एक सपोर्ट पेज भी सामने आया था।

Realme X7 और Realme X7 Pro को सितंबर 2020 में चीन में लॉन्च किया गया था। दोनों फोन पंच-होल डिस्प्ले और क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ आते हैं। दोनों फोन्स में सबसे बड़ा अंतर इनके प्रोसेसर में है। Realme X7 में प्रोसेसर, जबकि Realme X7 Pro में प्रोसेसर दिया गया है। Realme X7 Pro में 120Hz रिफ्रेश रेट और Realme X7 में 90Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलता है।

फ्लैगशिप स्मार्टफोन लाने की तैयारी

X series के अलावा रियलमी एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर भी काम कर रही है। इसमें प्रोसेसर मिलेगा। इसे Realme Race कोडनाम दिया गया है। यह कंपनी की नई स्मार्टफोन सीरीज के तहत पेश किया जाएगा। रियलमी रेस को इस साल की पहली तिमाही में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

Realme V15 5G भी आने वाला है भारत

Realme इंडियन मार्केट में स्मार्टफोन भी लाने की तैयारी में है। इस स्मार्टफोन को इस महीने की शुरुआत में चीन में पेश किया गया था। हाल में इसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) से सर्टिफिकेशन मिला है, जिससे संकेत मिलता है कि भारत में इसे जल्द लॉन्च किया जा सकता है।