Realme X7 Max 5G की लॉन्चिंग डेट सामने आ गई है। भारत में इसे 31 मई को दोपहर 12:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए कंपनी एक ऑनलाइन इवेंट का आयोजन कर सकती है। फोन की लॉन्चिंग डेट की जानकारी कंपनी के CEO Madhav Sheth ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दी है। इससे पहले हाल ही में इस फोन की फोटो भी ट्विटर पर शेयर की गई थी।

इस फोन का काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। लॉन्चिंग से पहले ही इसके स्पेशिफिकेशंस और डिजाइन से जुड़ी कई जानकारियां सामने आ चुकी हैं, जिसके मुताबिक यह देश में MediaTek Dimensity 1200 Chipset के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन होगा। साथ ही यह हाल ही में चीन में लॉन्च हुए Realme GT Neo का रीब्रांडेड मॉडल भी हो सकता है।

Realme X7 Max 5G के साथ-साथ कंपनी Realme Smart TV 4K सीरीज भी लॉन्च करेगी। इसमें 50 इंच और 43 इंच के 4K मॉडल शामिल होंगे। आइये, जानें 31 मई को लॉन्च होने वाले Realme के इस फोन को कंपनी किन फीचर्स के साथ लॉन्च करेगी।

Guys, be prepared to be swept by #FutureAtFullSpeed as we bring to you the #realmeX7Max5G with India’s First MediaTek Dimensity 1200 5G Processor.

Launching at 12:30PM IST, 31st May. pic.twitter.com/AXxkwklr2n

— Madhav108MP (@MadhavSheth1) May 24, 2021