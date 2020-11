Realme X7 Pro 5G फोन इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर हुआ स्पॉट, जल्द होगा लॉन्च

Realme ने पिछले महीने चीन में realme X7 Pro के साथ realme X7 5G को लॉन्च किया था। इस डिवाइस के ग्लोबल लॉन्च से पहले इसे मल्टीपल सर्टिफिकेशन जैसे NBTC, NCC मिल गए हैं। हालांकि अब यह स्मार्टफोन इंडिया BIS सर्टिफिशन वेबसाइट पर स्पॉट हुआ है।टिप्स्टर Sudhanshu ने इस फोन की BIS लिस्टिंग को ट्विट किया है और कहा है कि यह भारत में रियलमी का अपकमिंग स्मार्टफोन होगा। इसमें फोन का मॉडल नंबर RMX2121 है। Also Read - Realme 7, 5000mAh बैटरी, 6GB रैम, 5 कैमरा फोन को Flipkart Big Diwali सेल में 10% सस्ते में खरीदें

Realme के इस फोन की BIS लिस्टिंग औप माधव सेठ के हाल के ट्विट से िस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी भारत में अपने इस स्मार्टफोन को जल्द ही पेश कर सकती है। कंपनी भारत के लिए एक बड़ा मार्केट है, ऐसे में कंपनी इस फोन को जल्द ही पेश कर सकती है। इस फोन को भारत ही नहीं दूसरे देशों जैसे थाइलैंड, यूरोप के अन्य देश और ताइवान जैसे मार्केट में भी जल्द ही पेश किए जाने की उम्मीद है।

Do you want me to launch X7 & X7 Pro in India?#BuildingTheX

— Madhav Faster7 (@MadhavSheth1) October 15, 2020