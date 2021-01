108MP कैमरा, MediaTek Dimensity 1200 के साथ लॉन्च होगा Realme का अगला फ्लैगशिप

Realme ने कंफर्म किया है कि Dimensity 1200 के साथ वो अपने अगले फ्लैगशिप को लेकर आएगा। चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी इस लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ अपने Realme X9 Pro स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकती है। कंपनी के माधव सेठ ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किए गए अपने पोस्ट में कहा है कि अगले फ्लैगशिप में इस प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही, एक और पोस्ट शेयर किया है जिसमें एनवलप में एक स्मार्टफोन है जिसे से शूट किया गया है। Also Read - OPPO Find X3 Pro सर्टिफिकेशन साइट पर हुआ स्पॉट, सामने आए फीचर्स

MediaTek के इस लेटेस्ट प्रोसेसर की बात करें तो ये 6nm आर्किटेक्चर पर काम करता है। इसमें Cortex-A77 कोर दिया गया है जो 2.6GHz तक की टॉप स्पीड जेनरेट करता है। इसके अलावा इसमें Cortex-A78 का इस्तेमाल किया गया है जो कि 3.0GHz तक की स्पीड जेनरेट करता है। यह नया प्रोसेसर पिछली जेनरेशन के मुकाबले 20 प्रतिशत ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। 1200 में 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट मिलता है।

माधव सेठ द्वारा पोस्ट किए गए स्मार्टफोन Realme X9 Pro के संभावित फीचर्स की बात करें तो ये 12GB के साथ आ सकता है। यह फोन 128GB और 256GB तक स्टोरेज को सपोर्ट करेगा। साथ ही, ये पर आधारित के साथ आ सकता है। फोन के डिस्प्ले फीचर की बात करें तो इसमें 6.4 इंच का डिस्प्ले पैनल दिया जा सकता है। इसमें कंपनी पैनल का इस्तेमाल कर सकती है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz दिया जा सकता है। साथ ही, इसका रेजोलूशन 1080 x 2400 पिक्सल हो सकता है।

Another step towards becoming a #Leaderof5G!@MediaTekIndia is launching its new Dimensity Flagship 5G Smartphone chip and #realme would be one of the first to release a smartphone featuring it.

Stay tuned for a superior 5G all-round experience!#XisTheFuture pic.twitter.com/B9HsVrEK83

— Madhav FutureX (@MadhavSheth1) January 20, 2021