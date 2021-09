Redmi 10 Prime स्मार्टफोन शुक्रवार को इंडियन मार्केट में लॉन्च हो गया। यह रेडमी 10 सीरीज का पहला स्मार्टफोन है। Xiaomi ने इसमें 6000mAh की बड़ी बैटरी के साथ रिवर्स चार्जिंग का भी फीचर दिया है। Xiaomi Redmi 19 Prime को 50MP क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ बाजार में उतारा गया है। आइए आपको शाओमी के इस नए स्मार्टफोन की कीमत और खूबियों के बारे में डिटेल में बताते हैं। Also Read - Xiaomi के इन 6 Redmi Smartphones की कीमत एक बार फिर बढ़ी, जानें पूरी डिटेल्स

Redmi 10 Prime price in india, sale date

रेडमी 10 प्राइम को दो वेरिएंट में बाजार में उतारा गया है। 4GB+64GB वाले बेस वेरिएंट की कीमत 12,499 रुपये है। वहीं, 6GB+128GB वाले टॉप वेरिएंट का दाम 14,499 रुपये है। HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 750 रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा। फोन की सेल 7 सितंबर को शुरू होगी। Redmi 10 Prime को mi.com, Mi Home, Amazon, Mi Stores, Mi Studio और रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा।

Xiaomi Redmi 10 Prime Specifications

रेडमी 10 प्राइम में 6.5 FHD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 90hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। स्क्रीन पर CORNING GORILLA GLASS 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। फोन में MediaTek Helio G88 प्रोसेसर, 4GB/6GB RAM ऑप्शन और 64GB/128GB स्टोरेज के ऑप्शन दिए गए हैं। इंटरनल स्टोरेज को माइक्रो-एसडी कार्ड की मदद से 512GB तक बढ़ाया जा सकता है।

कैमरे की बात करें, तो Redmi 10 Prime में पीछे की तरफ चार कैमरे हैं। फोन का मेन कैमरा 50MP का है। साथ में 8MP अल्ट्रा-वाइड, 2MP डेप्थ सेंसर और 2MP मैक्रो कैमरा मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग जैसी जरूरतों के लिए फोन के फ्रंट में 8MP का कैमरा दिया गया है।

Xiaomi के इस नए स्मार्टफोन में 6000mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। हालांकि, बॉक्स में 22.5W का चार्जर मिलता है। रेडमी 10 प्राइम में 9W रिवर्स चार्जिंग की भी सुविधा दी गई है। यह स्मार्टफोन Android 11 पर आधारित MIUI 12.5 पर काम करता है। फिंगरप्रिंट सेंसर फोन के साइड में दिया गया है। इसमें आपको 3.5mm हेडफोन जैक भी मिलेगा।