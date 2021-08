Redmi 10 Prime का एक नया टीजर हुआ रिलीज, जानें लॉन्च डेट और खास बातें

Redmi 10 Prime का IMEI डेटाबेस सामने आने के बाद अब शाओमी ने इस फोन का एक टीजर रिलीज किया है। यह टीजर शाओमी के इंडिया हेड मनु कुमार जैन ने किया है, जिसमें बहुत सारे प्राइम नंबर्स दिए गए हैं और इसे आप एक तरह से क्रिप्टिक टीजर कह सकते हैं। Also Read - Xiaomi Smarter Living 2022 इवेंट में Mi TV 5X भारत में होगा लॉन्च, कंपनी ने किया कंफर्म

Redmi 10 Prime के ऑफिसियल लॉन्च डेट की घोषणा अभी तक नहीं हुई है लेकिन अगस्त लास्ट या सितंबर के पहले हफ्ते में इस फोन के लॉन्च होने की उम्मीद है। Redmi 10 को इसी हफ्ते ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया है अब कुछ ही दिनों के बाद कंपनी इस फोन का एक रिब्रांडेड वर्जन Redmi 10 Prime के रूप में लॉन्च करने जा रही है।

💯 All set for the 17 61 2 43 7 11 43 71 61 97 47 13 71 19 11 67 73 53 11 61 67 71 2 61! 🌠

61 11 7 41 23! 😍#ComingSoon

— 41 2 43 73 (@manukumarjain) August 20, 2021