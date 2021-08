हो गया खुलासा! Redmi 10 Prime में मिलेगा धांसू प्रोसेसर, होगा 50MP का क्वाड रियर कैमरा

Redmi 10 Prime स्मार्टफोन octa-core MediaTek Helio G88 प्रोसेसर के साथ आएगा। इस बात की जानकारी शाओमी इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्लोबल वॉइस प्रेसिडेंट मनु कुमार जैन ने दी है। इस चिपसेट पर अगस्त में ही लॉन्च हुए Redmi 10 में अनवील किया गया है। MediaTek Helio G88 प्रोससेर की पुष्टि के साथ ही इस बात के मजबूत संकेत मिल रहे हैं, Redmi 10 Prime स्मार्टफोन हाल में लॉन्च हुए रेडमी 10 का रिब्रांडेड वर्जन होगा। Also Read - Redmi 10 Prime भारत में 3 सितंबर को होगा Launch, Xiaomi ने खास फीचर्स का किया खुलासा

यह फोन पंच होल कैमरा डिस्प्ले और क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा। इसमें 6GB तक RAM मिल सकता है, जो 128GB तक के स्टोरेज के साथ आएगा। मनु कुमार जैन ने एक इमेज ट्वीट कर MediaTek Helio G88 प्रोसेसर की पुष्टि की है। कंपनी अधिकारी की मानें तो यह फोन Redmi 9 Prime और Redmi 9 Power का बेहतरीन अपग्रेड होगा। Also Read - Redmi 10 Prime का एक नया टीजर हुआ रिलीज, जानें लॉन्च डेट और खास बातें

#Redmi10Prime: will be a significant upgrade over #Redmi9Prime & #Redmi9Power. ⚡️#Prime series brings the #RedmiNote level offerings, with several firsts! Also Read - Redmi 10 Prime जल्द होगा भारत में लॉन्च, मिलेगा 50MP का कैमरा

Can you decode this ‘𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗶𝗻 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮’ announcement? 😎 If yes, RT & share a screenshot!🔁

I ❤️ #Redmi pic.twitter.com/9SoUS6q4M7

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) August 27, 2021