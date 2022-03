50MP कैमरे के साथ रेडमी का एक और बजट फोन लॉन्च, भारत में 17 मार्च को होगा पेश

Xiaomi Redmi 10 को अगले सप्ताह भारत में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट 17 मार्च सेट की है। इस फोन के फीचर्स के बारे में फिलहाल ज्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई है। भारत में लॉन्च होने वाला Redmi 10 चीन में पेश हुए Redmi 10C का रीब्रांड वर्जन हो सकता है। हाल ही में एक टिप्स्टर ने अफ्रीकी Redmi 10C वर्जन के रिटेल पैकेज की डिटेल्स शेयर की है। इस फोन को अफ्रीका में पेश किया गया है। Also Read - 50MP कैमरा के साथ Redmi 10 की भारत लॉन्चिंग कंफर्म, इतनी हो सकती है कीमत

टिप्स्टर पारस गुलगानी ने नाइजीरिया में लॉन्च हुए Redmi 10C का रिटेल बॉक्स रिवील किया है, जिसमें फोन के फर्स्ट लुक को दिखाया गया है। टिप्स्टर ने अपने ट्वीट में दावा किा है कि यह फोन भारत में Redmi 10 के नाम से बजट प्राइस रेंज में पेश होगा। फोन के फीचर्स Redmi 10C की तरह ही होंगे। Also Read - Redmi 10 2022 को भारत में जल्द किया जाएगा लॉन्च, कई धांसू स्पेसिफिकेशन्स का हुआ खुलासा

शाओमी ने अपने इस फोन के बारे में टीज करते हुए “blockbuster display” लिखा है, जो यह दर्शाता है कि फोन में Redmi 10C की तरह ही 6.71 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है। इसके अलावा फोन में Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर मिल सकता है। इसमें Snapdragon 680 SoC का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एक बजट प्रोसेसर है। इसके अलावा इस बजट फोन में UFS 2.2 स्टोरेज सपोर्ट दिए जाने की उम्मीद है।

Gear up to relish the miracle of True Power on the #Redmi10.💪🔋#RedmiUn10cked

Launching on 17.03.2022.https://t.co/X6xU3F1ls6 pic.twitter.com/Sf6byWwaNl

— Redmi India (@RedmiIndia) March 12, 2022