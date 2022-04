Redmi 10A भारत में 5000mAh बैटरी के साथ लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

Redmi 10A आज भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी की Redmi 10 सीरीज का लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इसमें octa-core MediaTek Helio G25 प्रोसेसर, 4GB +1GB RAM और 13MP का AI कैमरा मिलता है। रेडमी 10ए के साथ कंपनी ने Redmi 10 Power को भी पेश किया है। फिलहाल इस फोन की सेल डेट का ऐलान नहीं किया है। Also Read - Upcoming Smartphones In April 2022 India: Xiaomi 12 Pro से OnePlus 10R तक, 150W फास्ट चार्जिंग, 12GB RAM और 120Hz डिस्प्ले के साथ जल्द आ रहे ये धांसू स्मार्टफोन

भारत में Redmi 10A की कीमत रुपये से शुरू होती है। यह दाम फोन के 3GB RAM + 32GB स्टोरेज वेरिएंट 8,499 रुपये का है। इसका एक 4GB RAM + 64 GB स्टोरेज वेरिएंट भी 9,499 रुपये का आता है, जिसकी कीमत रुपये है। रेडमी 10ए फोन में तीन Shadow Black, Smoke Blue और Moonlight Silver कलर ऑप्शन पेश किए गए हैं। रेडमी 10ए फोन खरीद के लिए Amazon पर उपलब्ध होगा। इसकी सेल 26 अप्रैल से शुरू होगी। Also Read - 6GB RAM, 6000mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाले Redmi 10 को सस्ते में खरीदने का मौका, Flipkart Sale में मिल रहा भारी Discount

The #DeshKaSmartphone goes on sale 👉 26th April. pic.twitter.com/7gSpmbikpx

Aa gayi hai wo ghadi, jiska tha aapko intezaar! 🕑 #Redmi10A will be available in two variants 🔽 3GB + 32GB ➡️ ₹8,499*. 4GB + 64GB ➡️ ₹9,499*.

*6.53 इंच HD+ डिस्प्ले

*Octa-core MediaTek Helio G25 प्रोसेसर

*6GB RAM

*13MP बैक कैमरा

*5,000mAh बैटरी

डुअल-सिम (नैनो) Redmi 10A MIUI 12.5 पर काम करता है। इसमें 6.53 इंच HD+ (720×1,600 पिक्सल) Sunlight डिस्प्ले मिलता है, जिसका आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। इस फोन में आपको 400 nits की मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, फोन Octa-core MediaTek Helio G25 प्रोसेसेर से लैस है, जिसके साथ 4GB +1GB RAM यानी कुल 5GB RAM और 128GB स्टोरेज दी गई है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में 13MP का AI प्राइमरी कैमरा LED फ्लैश के साथ दिया गया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में 5MP का कैमरा मिलता है। इसमें Night mode, Pro mode, Time-lapse, Portrait mode और HDR control जैसे कैमरा फीचर्स भी शामिल है।

फोन की बैटरी 5,000mAh की है, जिसके साथ 10W चार्जिंग स्पीड आती है। कनेक्टिविटी के लिए इस फोन में 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth v5.0, GPS/ A-GPS, Micro-USB और 3.5mm का हेडफोन जैक दिया गया है। फोन में सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर फोन के बैक कैमरा पैनल पर दिया गया है।

Announcing the most Power-Packed Price ever!

Behold #Redmi10Power 8GB+128GB variant which will be available for ₹14,999.

Stay tuned to find out when it goes on Sale! pic.twitter.com/qC09FmNEIf

— Redmi India (@RedmiIndia) April 20, 2022