Redmi 10A Sport का नया 6GB RAM वेरिएंट भारत में लॉन्च हुआ है। अप्रैल में कंपनी ने इसे 3GB/4GB RAM ऑप्शन के साथ भारत में पेश किया था। इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon और Mi की ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफलाइन स्टोर पर सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यह फोन 5,000mAh की बैटरी और Micro USB चार्जिंग फीचर के साथ आता है। Also Read - Realme C30 Vs Redmi 10A: कम कीमत में कौन-सा स्मार्टफोन खरीदना रहेगा बेस्ट? जानें यहां...

इस स्मार्टफोन में 6.53 इंच का LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजलूशन 1600*720 पिक्सल है। इस बजट फोन के डिस्प्ले की पीक ब्राइट्नेस 400 nits है। यह फोन पहले 3GB RAM + 32GB और 4GB RAM + 64GB में लॉन्च हुआ था, अब इसमें 6GB RAM और 128GB का सपोर्ट मिलेगा। फोन की इंटनरल स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। Also Read - Redmi Note 11 Pro+ 5G से Redmi 10A तक भारी छूट, Sale के आखिरी दिन मिल रहा 2000 रुपये तक का Discount

Sale is Live! 🔥 Also Read - Monsoon Carnival 2022: 5000mAh बैटरी, 90Hz रिफ्रेश रेट वाले ₹10,000 से कम के फोन पर मिल रहा भरपूर डिस्काउंट, Amazon Sale से उठाएं फायदा

Get a smoother experience with 6GB RAM on the all new ⬇️ #Redmi10ASport.

Available for just ₹10,999.

Visit https://t.co/9JYzL2KUmY pic.twitter.com/Qus9jfbmz3

— Redmi India | Redmi K50i (@RedmiIndia) July 26, 2022