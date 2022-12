Redmi ने एक और बजट स्मार्टफोन Redmi 12C लॉन्च किया है। शाओमी ने इस फोन को फिलहाल घरेलू बाजार में उतारा है। इस फोन में 5,000mAh बैटरी, बड़ा डिस्प्ले, MediaTek Helio G85 प्रोसेसर दिया गया है। इस फोन को कंपनी ने खास तौर पर बजट यूजर्स को ध्यान में रखकर लॉन्च किया है। रेडमी की बजट Redmi A1 सीरीज की तरह ही इस फोन में बेसिक फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा रेडमी जल्द ही Note 11 Pro 2023 को भी चीनी बाजार में लॉन्च कर सकती है। इस फोन को हाल ही में कई सर्टिफिकेशन साइट्स पर देखा गया है। Also Read - 16GB RAM, 512GB स्टोरेज, 50MP कैमरा और 120W फास्ट चार्जिंग के साथ Redmi K60 Pro स्मार्टफोन लॉन्च, तस्वीरों में देखें First Look

फीचर्स

Redmi 12C में 6.71 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। फोन में हाई रेजलूशन वाला LCD डिस्प्ले मिलता है। फोन में MediaTek Helio G85 प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही, यह 6GB तक LPDDR4X RAM को सपोर्ट करता है। इसमें स्टोरेज के लिए 128GB तक eMMC 5.1 फ्लैश मेमोरी मिलती है। फोन का वजन 192 ग्राम है और यह 8.77mm मोटा है।

रेडमी के इस फोन के बैक में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का मेन कैमरा मिलता है। इसके अलावा फोन में एक और 2MP का सेंसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए रेडमी के इस फोन में 5MP का कैमरा मिलता है। इस फोन में डुअल 4G सिम कार्ड लगाया जा सकता है।

Redmi 12C में 5,000mAh की बैटरी मिलती है, जिसके साथ 10W USB Type C चार्जिंग फीचर मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए इस फोन में Wi-Fi, Bluetooth और 3.5mm ऑडियो जैक मिलता है। फोन में सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक और रियर माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा।

कीमत

रेडमी का यह फोन तीन स्टोरेज वेरिएंट्स- 4GB RAM + 64GB, 4GB RAM + 128GB और 6GB RAM + 128GB में आता है। इसके बेस वेरिएंट की कीमत CNY 699 (लगभग 8,385 रुपये) है। वहीं, इसके अन्य दोनों वेरिएंट्स क्रमशः CNY 799 (लगभग 9,585 रुपये) और CNY 899 (लगभग 10,784 रुपये) में आते हैं। इसे फिलहाल कंपनी ने चीनी बाजार में सेल के लिए उपलब्ध कराया है।