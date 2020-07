Redmi 9 भारत में 4 August को होगा लॉन्च, Amazon Prime Day सेल में खरीदें

Redmi 9 भारत में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन को टीज करना शुरू कर दिया है। टीजर के मुताबिक इस स्मार्टफोन को भारत में 4 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। Xiaomi इस फोन को 6 अगस्त से शुरू हो रही Amazon Prime Day Sale में बिक्री के लिए पेश करेगी। इस फोन को चीन में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। ऐसे में इसकी स्पेसिफिकेशंस का पहले ही खुलासा हो चुका है। यह कंपनी का एंट्री लेवल स्मार्टफोन है। Also Read - Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max के 8GB Ram+128GB स्टोरेज वेरिएंट की पहली सेल 29 जुलाई को Amazon पर

We heard that you wanted a new #Redmi product? 😉 Also Read - Redmi Note 9 की इस तारीख को होगी सेल, लगे हैं 5 कैमरे और 5020 mAh की बैटरी

We want you to know that we’re all PRIMED up! An all-new #Redmi smartphone is coming to YOU on 4th August, 2020!

— Redmi India – #BackToPrime (@RedmiIndia) July 27, 2020