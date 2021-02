Redmi 9 Power का 6GB वेरियंट जल्द भारत में होगा लॉन्च, जानें कीमत

Redmi 9 Power का 6GB स्टोरेज वेरियंट जल्द भारत में लॉन्च किया जाएगा। इस नए वेरियंट को Redmi Note 10 सीरीज से पहले या उसके साथ लॉन्च किया जा सकता है। Redmi India ने अपने ट्विटर हैंडल से इस नए वेरियंट के लॉन्च के बारे में जानकारी शेयर की है। Redmi 9 Power को पिछले साल दिसंबर में लॉन्च किया गया था। यह चीन में लॉन्च हुए Redmi Note 9 4G का रिब्रांड वर्जन है। Also Read - Infinix Note 10 Pro सस्ते स्मार्टफोन की नई लीक, Android 11 और फास्ट चार्जिंग के साथ जल्द होगा लॉन्च

इस नए वेरियंट को भी Amazon India और Mi के आधिकारिक स्टोर से सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी कीमत 12,999 रुपये हो सकती है। बता दें कि Redmi 9 Power के 4GB RAM + 128GB वेरियंट की कीमत 11,999 रुपये है। हालांकि, ICICI बैंक यूजर को इस स्मार्टफोन की खरीद पर फ्लैट 1,000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। इसके शुरुआती वेरियंट की कीमत 10,999 रुपये है लेकिन यह भी 9,999 रुपये की कीमत में उपलब्ध है।

We believe more is always more. Also Read - Redmi Note 10 Series अगले महीने भारत में होगा लॉन्च, जानें कीमत से लेकर फीचर तक हर बात

Hence, we have pumped up the #Redmi9Power with a 6GB+128GB variant for you to always discover the more you seek!#ComingSoon pic.twitter.com/O2lbprDnTn

— Redmi India – #RedmiNote10 Series is coming! (@RedmiIndia) February 20, 2021