Redmi 9 Prime भारत में 4 बैक कैमरा, 4GB रैम, 5,020mAh बैटरी के साथ 9,999 रुपये में लॉन्च, जानें फीचर्स

Redmi 9 Prime को भारत में आखिरकार लॉन्च कर दिया गया है। कंपनी ने इस फोन को भारत में 10 हजार रुपये से कम कीमत में पेश किया है। भारत में इस स्मार्टफोन को दो वेरिएंट में लॉन्च किया है। Redmi 9 Prime का पहला वेरिएंट 4जीबी रैम और 64जीबी स्टोरेज के साथ आता है। जबकि इसका दूसरा वेरिएंट 4जीबी रैम और 128जीबी स्टोरेज के साथ आता है। फोन के बैक में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप दिया है। हम आपको यहां फोन की प्राइस, स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की जानकारी दे रहे हैं। Also Read - Redmi 9 Prime आज दोपहर 12 बजे होगा लॉन्च : जानें कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

The all-new #Redmi9Prime is a #PrimeTimeAllrounder for a reason! Also Read - लॉन्चिंग से पहले लीक हुई OPPO A11k की कीमत, रेडमी और रियलमी को देगा टक्कर

Available in 2 exciting variants:

4GB+64GB at ₹9,999

4GB+128GB at ₹11,999

RT if you’re love with the price! #BackToPrime pic.twitter.com/PqY4LeItw4

— Redmi India – #BackToPrime (@RedmiIndia) August 4, 2020