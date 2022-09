Redmi A1 की लॉन्च डेट कल यानी 2 सितंबर को ही शाओमी ने जारी की थी और अब इस फोन की पहली झलक भी देखने को मिल गई है। शाओमी के अगले बजट स्मार्टफोन Redmi A1 की लाइव इमेज समेत कुछ स्पेसिफिकेशन्स की डिटेल्स का आज खुलासा हुआ है। इस अपकमिंग फोन की लीक इमेज में फोन का डिजाइन और कुछ जरूरी स्पेसिफिकेशन्स भी मेंशन किए गए हैं। आइए हम आपको उन फीचर्स के बारे में बताते हैं। Also Read - Smartphone Launch in Next Week: iPhone 14 Series से लेकर Realme C33 तक, अगले सप्ताह लॉन्च होंगे ये फोन

Redmi A1 भारत में 6 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन उसके लॉन्च से पहले ही फोन के बारे में काफी कुछ पता चल चुका है। एक टिप्स्टर Weirdo Guy (Tech Lover) ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया है, जिसमें शाओमी के इस अपकमिंग फोन की एक फोटो और उसमें कुछ स्पेक्स मेंशन किए गए हैं। Also Read - Redmi A1 की लॉन्च डेट अनाउंस, इस दिन होगा लॉन्च

टिप्स्टर के द्वारा शेयर की गई इमेज के मुताबिक रेडमी ए1 में 6.52-inch HD+ डिस्प्ले होगा, जिसका ऑस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Helio A22 SoC चिपसेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी वजह से फोन में एक्सटर्नल स्टोरेज की सुविधा भी यूजर्स को मिल पाएगी। Also Read - Xiaomi 13 Pro नवंबर में हो सकता है लॉन्च, बैटरी समेत कैमरा और डिस्प्ले डिटेल लीक

टिप्स्टर के ट्वीट के मुताबिक शाओमी का यह अगला स्मार्टफोन डुअल कैमरा सेटअप के साथ आ सकता है, जिसका पहला कैमरा 8MP और दूसरा कैमरा 2MP का हो सकता है। वहीं इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा टिप्स्टर के मुताबिक फोन में 5000mAh बैटरी के साथ-साथ 15W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी होगा। यह फोन फेस अनलॉक फीचर के साथ आ सकता है।

फोन के वेरिएंट की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक फोन का पहला वेरिएंट 2GB RAM और 32GB स्टोरेज के साथ आ सकता है। वहीं, फोन के कुछ और वेरिएंट्स को भी कंपनी लॉन्च कर सकती है। इस फोन की कीमत के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं है, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन्स को देखकर लगता है कि फोन के बेस मॉडल की कीमत 10,000 रुपये के अंदर ही हो सकती है।

Join us for the global debut of #RedmiA1, the first from the all-new #MadeInIndia #Redmi smartphone series!#LifeBanaoA1 this #DiwaliWithMi!

⏩Blazing-fast Internet

🪙 Digital payments

🤩Clean software

😮Premium leather texture

Launch on Sep 6, 12 noon: https://t.co/NV0ncp9aOK pic.twitter.com/H6Tm8TG0GI

— Redmi India (@RedmiIndia) September 2, 2022