शाओमी ने आज भारत में तीन नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, जिनमें Redmi 11 Prime 5G और Redmi 11 Prime 4G के साथ एक कम कीमत वाला एंट्री लेवल डिवाइस Redmi A1 भी शामिल है। यह स्मार्टफोन MediaTek Helio A22 प्रोसेसर से लैस है और इसमें 2GB RAM समेत 32GB स्टोरेज मिलती है। Redmi A1 की दूसरी हाईलाइट्स में इसकी 6.52-इंच HD+ स्क्रीन, 5000mAh बैटरी और 8MP का डुअल AI कैमरा शामिल है। आइए इस स्मार्टफोन की कीमत और सभी स्पेक्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Redmi 11 Prime 5G और 4G भारत में लॉन्च, 5000mAh बैटरी समेत मिल रहे ये धांसू फीचर्स

Redmi A1 कीमत

Redmi A1 की कीमत 6,499 रुपये है। यह डिवाइस 2GB RAM और 32GB स्टोरेज के सिंगल वेरिएंट में आता है। इस स्मार्टफोन की पहली सेल 9 सितंबर शाम 4 बजे होगी। यह भारत में अमेजन और शाओमी इंडिया वेबसाइट के जरिए बेचा जाएगा। यह डिवाइस Classic Black, Light Blue और Light Green कलर में मौजूद है। Also Read - Redmi A1 के लॉन्च से पहले दिखा फोन का फर्स्ट लुक, कई स्पेसिफिकेशन्स का भी हुआ खुलासा

हाईलाइट्स

6.52-इंच HD+ स्क्रीन

MediaTek Helio A22 प्रोसेसर

IMG PowerAR GPU

2GB LPDDR4X RAM

32GB स्टोरेज

8MP Dual AI बैक कैमरा सेटअप

5MP सेल्फी कैमरा

5000mAh बैटरी | 10W फास्ट चार्जिंग

3.5mm हेडफोन जैक

192 ग्राम वजन

Redmi A1 Specs

Redmi A1 में 6.52-इंच की HD+ स्क्रीन मिलती है, जो 1600 x 720 पिक्सल रेजलूशन, 20:9 ऐस्पेक्ट रेषियो, 120Hz टच सैम्पलिंग रेट और 400 निट्स तक पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है। यह स्मार्टफोन MediaTek Helio A22 प्रोसेसर से लैस है, जो IMG PowerVR GPU के साथ पेयर किया गया है। Also Read - Smartphone Launch in Next Week: iPhone 14 Series से लेकर Realme C33 तक, अगले सप्ताह लॉन्च होंगे ये फोन

Redmi A1 में 2GB LPDDR4X RAM और 32GB स्टोरेज मिलती है। यह फोन 2+1 डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट के साथ आता है, जिसमें दो नैनो सिम और एक माइक्रो SD स्लॉट है, जो 512GB तक स्टोरेज कपैसिटी सपोर्ट करता है।

इस स्मार्टफोन की बैक पर 8MP डुअल AI बैक कैमरा सेटअप मिलता है। डिवाइस में सामने एक 5MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। Redmi A1 में 5000mAh बैटरी है और यह 10W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। चार्जर फोन के डिब्बे में मिलता है। यह डिवाइस 3.5mm हेडफोन जैक और OTG सपोर्ट के साथ आता है। इस स्मार्टफोन का वजन 192 ग्राम है।