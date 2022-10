Redmi A1+ स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। शाओमी ने इस साल लॉन्च हुए अल्ट्रा बजट फोन Redmi A1 के इस अपग्रेडेड मॉडल को बाजार में उतारा है। दोनों फोन की डिजाइन और फीचर्स में कोई अंतर नहीं है। इस अल्ट्रा बजट फोन में भी Redmi A1 की तरह ही 5000mAh की बैटरी और 6.52 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले मिलता है। इस फोन में ट्रेडिशनल वाटरड्रॉप नॉच डिजाइन दिया गया है। कंपनी इस फोन को Made in India और Made for India के साथ प्रमोट कर रही है। आइए, जानते हैं Redmi A1+ की कीमत और फीचर्स के बारे में… Also Read - Redmi A1+ भारत में इस दिन होगा लॉन्च, जानिए स्पेसिफिकेशन से लेकर कीमत तक सबकुछ

Redmi A1+ के फीचर्स

रेडमी के इस अल्ट्रा बजट फोन को एक ही स्टोरेज वेरिएंट 3GB RAM + 32GB में लॉन्च किया गया है। इस फोन में 6.52 इंच का वाटरड्रॉप नॉच वाला HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है। फोन के डिस्प्ले का रेजलूशन 1600 x 720 पिक्सल और आसपेक्ट रेश्यो 20:9 है। फोन में 60Hz रिफ्रेश और 120Hz टच सैम्पलिंग रेट वाला डिस्प्ले मिलता है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 400 निट्स है।

Redmi A1+ में MediaTek Helio A22 प्रोसेसर मिलता है। फोन में 3GB LPDDR4X RAM और 32GB तक eMMC 5.1 स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। रेडमी का यह फोन 5000mAh की बैटरी और 10W माइक्रो यूएसबी चार्जिंग फीचर के साथ आता है।

इस फोन के बैक में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। इसका प्राइमरी कैमरा 8MP का है, जिसके साथ f/2.0 अपर्चर दिया गया है। इसके अलावा फोन में एक QVGA सेंसर मिलता है। सेल्फी के लिए इस फोन में 5MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा, जिसका अपर्चर f/2.2 है। फोन में रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और लेदर फिनिशिंग वाला बैक पैनल मिलता है।

कनेक्टिविटी के लिए इस बजट फोन में Wi-Fi, डुअल 4G सिम कार्ड, 3.5mm ऑडियो जैक और ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है। इस फोन को तीन कलर ऑप्शन- Light Blue, Light Green और Black में खरीदा जा सकता है।

Redmi A1+ की कीमत

Redmi A1+ की कीमत 7,999 रुपये है। फोन की पहली सेल 17 अक्टूबर को दिन के 12 बजे Mi.com पर आयोजित की जाएगी। पहली सेल में यह फोन 6,999 रुपये की कीमत में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।