Redmi A1 बजट स्मार्टफोन जल्द भारत में लॉन्च हो सकता है। इसे भारतीय सर्टिफिकेशन वेबसाइट BIS पर देखा गया है। सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक, रेडमी के इस बजट फोन को भारत में POCO ब्रांड के तहत लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इसे POCO C सीरीज के तहत भारत में उतारा जा सकता है। Redmi A1 को BIS से पहले कई और सर्टिफिकेशन साइट्स FCC, TKDN और Geekbench के अलावा IMEI डेटाबेस में भी देखा जा चुका है।

FCC लिस्टिंग के मुताबिक रेडमी का यह अपकमिंग स्मार्टफोन MediaTek Helio A22 SoC प्रोसेसर पर काम करेगा। भारतीय सर्टिफिकेशन साइट BIS पर इसे 220733SPI मॉडल नंबर के साथ लिस्ट किया गया है, जो यह दर्शाता है कि इसे भारतीय बाजार में पोको के नाम से पेश किया जा सकता है। लिस्टिंग में इस फोन के फीचर्स भी सामने आए है।

Redmi A1 के फीचर्स (Expected)

रेडमी के इस फोन में MediaTek Helio A22 प्रोसेसर मिलेगा। यह बजट फोन 3GB RAM के साथ आ सकता है। TKDN लिस्टिंग के मुताबिक, रेडमी का यह 4G स्मार्टफोन Android 12 बेस्ड MIUI पर काम करेगा। फोन में कनेक्टिविटी के लिए 2.4GHz Wi-Fi और ब्लूटूथ का सपोर्ट दिया जाएगा। फोन के डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी की डिटेल्स फिलहाल सामने नहीं आई है। रिपोर्ट में कयास लगाए जा रहे हैं कि यह फोन $150 यानी लगभग 12,000 रुपये में लॉन्च हो सकता है।

Redmi K50 Ultra

कल चीन में आयोजित इवेंट में Mi Mix Fold 2 के साथ Redmi K50 Ultra भी लॉन्च हुआ है। यह फोन 6.7 इंच के AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है है। फोन का डिस्प्ले 120Hz रिफ्रश रेट को सपोर्ट करता है। यह फ्लैगशिप फोन दो स्टोरेज ऑप्शन- 8GB RAM + 128 GB और 12GB RAM + 256GB में आता है। फोन में Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर मिलता है।

Redmi K50 Ultra 5G में 5,000mAh क बैटरी के साथ 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। यह फोन Android 12 OS पर बेस्ड MIUI 13 पर रन करता है। फोन के कैमरा फीचर की बात करें तो इसके बैक में तीन कैमरे मिलेंगे। इसमें 108MP का प्राइमरी, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का मेक्रो कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 20MP का कैमरा मिलता है।